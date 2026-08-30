雙旋共舞｜ 天文台料低壓區向東橫過港南面　另一低壓區移向琉球

【打風／天文台／HKO／低壓槽／秋颱／黑球】夏去秋來，「秋颱」時間即將開始，天文台今日（8月30日）指出，低壓槽上可能有低壓區在海南島一帶發展，並逐漸向偏東方向橫過南海北部；另一方面，菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在今明兩日（30及31日）逐漸發展，並移向琉球群島一帶，9月初到台灣及沖繩遊玩要注意天氣。



九天天氣預報顯示，周二（9月1日）至周三（9月3日）風力稍增，周二稍後至周三高地風力間中達6級，即吹強風，為3號風球風力。



▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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低壓區逐漸向偏東方向橫過南海北部 強度仍存在變數

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。同時，低壓槽上可能有低壓區在海南島一帶發展，並逐漸向偏東方向橫過南海北部，但其強度仍存在變數。沙德爾的殘餘會在明日（8月31日）影響華南西部沿岸。

內地中央氣象台預測未來十日，西北太平洋和南海將有兩個熱帶氣旋生成。

位於日本以東太平洋海域上空的熱帶風暴班朗和艾濤將維持向北移動，並轉為溫帶氣旋，對日本及西面的地區並無威脅。

天文台8月29日上午8時的衛星雲圖疊加天分析圖，料廣闊低壓槽會未來兩三日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（天文台圖片）

AI及傳統電腦預報均顯有兩個低壓區形成中

在天文台地球天氣網頁，不論AI人工智能或傳統電腦預報，均顯示在本港西面的南海北部及台灣以東太平洋海域上空，都有低壓區在形成中；各個預測分別在於會否增強為熱帶氣旋、移動路徑、是否產生藤原效應、哪一個增強而「食咗」另一個。不過有關網頁預測圖像為電腦直接輸出數據，未經科學主任人手調校。

▼ECMWF人工智能AIFS在8月30日的預測▼



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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能AIFS在今日的預報顯示，9月初會有兩個低壓區生成。南海北部的一個較弱，數日內消散；台灣以東海域的一個可能發展成熱帶氣旋，其後吹襲日本九州。

AI人工智能預報系統「盤古」則料南海的一個會增強為熱帶氣旋，在本港以南掠過，向東移至台灣；台灣以東海域的一個則北移至日本。

▼AI人工智能預報系統「盤古」在8月30日的預測▼



AI人工智能預報系統「風烏」料在南海北部及台灣以東各的低壓區，會雙雙增強至熱帶氣旋。南海的一個會被台灣以東的更強熱帶氣旋，拉扯離開本港800公里戒備範圍。

AI人工智能預報系統「伏羲」南海的一個會維持多日，在港以南的800公里內向東北移動，並逐漸減弱；台灣以東低壓區兩三日內消散。

▼AI人工智能預報系統「風烏」在8月30日的預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」在8月30日的預測▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）在8月30日的預測▼



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明天的天氣：有幾陣驟雨及狂風雷暴 周二稍後高地風力間中6級

九天天氣預報顯示，明日（8月31日）吹北至東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多；到周二（9月1日）吹北風4級，稍後離岸5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

周三至周五吹吹北至西北風 周三高地風力6級

天文台料周三（2日）吹北至西北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周四（3日）吹西北風4級，高地間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；周五（4日）吹北至西北風3至4級，初時高地間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。

天文台8月30日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

下周一及二吹微風2級 市區氣溫回升至32度

天文台預測到周六（5日）吹北至西北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周日（6日)吹北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

氣溫方面，天文台料由明日至下周日，市區（以天文台尖沙咀總部計）每日最低26或27度，最高31度。

天文台預測下周一及二（7及8日）吹微風2級，市區氣溫兩日回升至介乎27至32度。周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台8月30日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）