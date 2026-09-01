【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋／開學日】9月1日是開學日，但可能打風？天文台於8月31日下午6時10分發出一號風球。天文台最新表示，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。



天文台又說，預料沙德爾會在下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日（9月2日）逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。沙德爾的外圍雨帶正為本港帶來狂風驟雨及雷暴。過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，而新界東部的雨量更超過20毫米。預料今日本港仍間中有狂風驟雨及雷暴，市民請留意天文台的最新天氣消息。



天文台表示，隨着沙德爾靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。（天文台）

而3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測8月31日至9月3日會有1個熱帶氣旋影響南海，9月1日更會在本港南面約200公里範圍由西向東掠過。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測8月31日至9月3日會有1個熱帶氣旋影響南海。（AI天氣模式風烏）

3大AI預測9月1日颱風香港南面200公里掠過

根據AI天氣模式風烏預測，8月31日海南島附近會有熱帶氣旋形成並進入香港400公里範圍，隨後往東北偏東方向移動，9月1日至9月2日於香港南面約200公里範圍掠過，9月4日至9月5日吹襲台灣。風烏又預測，同一時間會有2個熱帶氣旋移向日本，形成「三旋共舞」。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI風烏預測，8月31日海南島附近會有熱帶氣旋形成並進入香港400公里範圍，隨後往東北偏東方向移動，9月1日至9月2日於香港南面約200公里範圍掠過，9月4日至9月5日吹襲台灣。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測，8月31日海南島附近會有熱帶氣旋形成並進入香港400公里範圍，隨後往東北偏東方向移動，9月1日至9月2日於香港南面約200公里範圍掠過，9月4日至9月5日吹襲台灣。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲、AI盤古都有相似預測，熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古都有相似預測，熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看伏義最新颱風路徑預測▼▼▼

AI伏羲都有相似預測，熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式伏羲）

ECMWF預測連環颱風襲港路徑奇特

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測9月1日會有熱帶氣旋在香港南面約200公里範圍掠過，但預測9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。（ECMWF）

ECMWF預測，9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。（ECMWF）

ECMWF預測，9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。（ECMWF）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測 多天有驟雨雷暴

本港天氣方面，天文台預測，熱帶氣旋沙德爾會在今明兩日橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。同時，受沙德爾與東北季候風的共同影響，華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪。沙德爾會在星期四於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在變數，但本週後期廣東沿岸仍有幾陣驟雨。此外，熱帶氣旋科羅旺會在未來一兩日逐漸增強並移向琉球群島一帶。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫25°C至32°C，暫時最高吹6級風。