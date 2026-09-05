天氣｜日間部分時間有陽光 市區氣溫最高31度 局部地區有驟雨
撰文：凌逸德
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天文台表示，今日（5日）大致多雲，日間部分時間有陽光，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度，稍後局部地區有驟雨，吹微風。天文台展望，明日（6日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日漸轉天晴。
科羅旺集結在沖繩島之西北偏北約220公里 預料向南移動
天文台指出，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱。同時，位於華中的廣闊雲帶會稍為南移，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。隨着雲帶轉薄，下周中期華南普遍晴朗，預料東北季候風會在下週中後期影響華南，而一個廣闊低壓區可能在下週後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣。
此外，凌晨5時，熱帶風暴科羅旺集結在沖繩島之西北偏北約220公里，預料向南移動，時速約10公里，於琉球群島一帶徘徊。
同時，位於硫黃島附近的熱帶低氣壓集結在硫黃島以西約480公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，移向日本以南海域。
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未來數日有驟雨 部分時間有陽光
天文台的九天天氣預報顯示，明日（9月6日）和後日（9月7日）均是大致多雲，有驟雨，日間短暫時間有陽光，下周二（9月8日）大致天晴。
下周三（9月9日）和下周四（9月10日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下周五（9月11日）部分時間有陽光，下周六（9月12日）和下周日（9月13日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
▼天文台九天天氣預報▼
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