天氣｜今日有幾陣驟雨　初時部分地區驟雨較多　市區最高氣溫31度

天文台表示，今日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多，日間短暫時間有陽光，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度，吹微風。天文台展望，未來數日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。



圖為截至9月6日凌晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

科羅旺集結在沖繩島之西北偏北約220公里 預料向南移動

天文台指出，廣東沿岸今明兩日風勢微弱。同時，一道廣闊雲帶會逐漸覆蓋華南沿岸，該區有幾陣驟雨。本港方面，過去兩三小時多處地區錄得約10毫米雨量，而大埔及西貢部分地區的雨量更超過30毫米。

隨着雲帶轉薄，本週中期華南普遍晴朗，預料一股東北季候風會在本週中後期影響華南。而一個廣闊低壓區可能在本週後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣。

凌晨5時，熱帶風暴科羅旺集結在沖繩島之東南偏東約150公里，預料向東移動，時速約12公里，橫過琉球群島以東海域，並在未來兩三日靠近日本四國至本州一帶。

天文台表示，今日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多，日間短暫時間有陽光，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。（李家傑攝）

▼2026年8月8日 多區氣溫升至35度或以上▼



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未來數日有驟雨 部分時間有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（9月7日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫32度。後日（9月8日）大致天晴，日間酷熱。

周三（9月9日）和周四（9月10日）部分時間有陽光，有驟雨。周五（9月11日）部分時間有陽光。之後3日（9月12日至14日）大致多雲，有幾陣驟雨，但下周日（9月13日）和下周一（9月14日）日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月6日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼

