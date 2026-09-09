南海低壓系統獲東北季候風加持　天文台料周末離岸及高地風力6級

天文台今日（9日）指出，一個廣闊低壓區會在接近周末於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島及其以南海域一帶。受東北季候風與該低壓系統的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨，預測周六至周日初時（12至13日）離岸及高地風力間中6級，即吹強風（6及7級），屬3號風球風力，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。



內地中央氣象台今日指出，未來10天，南海及西北太平洋可能有一至兩個熱帶擾動發展，在12至17日南海中北部海域及華南沿海地區可能出現較強風雨天氣。各主AI人工智能預報都不看好該低壓系統，料會被「颱風殺手」東北季候風摧毀於微時，而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則料未來一周在海南島至越南之間徘徊及增強，下周五（18日）在越南中部陸。



▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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明天的天氣：部分時間有陽光 早晚有幾陣驟雨 日間乾燥

天文台表示，東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區早上氣溫稍為下降。九天天氣預報顯示，明日（10日)吹東北風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，早晚有幾陣驟雨，日間乾燥，相對濕度最低料55%，市區氣溫介乎26至31度；到周五（11日）吹北至東北風4至5級，大致天晴，早晚部分時間多雲，日間乾燥相對濕度最低料55%，市區氣溫介乎25至31度。

天文台9月9日上午11時半更新九天天氣預報，料周未受到東北季候風與該低壓系統的共同影響，天氣轉差，過後主要吹東北風。(天文台圖片)

天文台9月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來三日較乾燥，相對濕度下限降至50%至60%。(天文台圖片)

周六稍後至周日有驟雨及狂風雷暴 海有湧浪

受東北季候風與該低壓系統的共同影響，天文台料周六（12日）吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，稍後有幾陣驟雨及雷暴，海有湧浪。下周日（13日）吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，海有湧浪。

氣溫方面，天文台預測周六市區介乎25至30度，下周日介乎25至29度。

天文台9月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至31度。(天文台圖片)

秋意漸濃 下周一至五吹東至東北風3至4級

天文台預料東北季候風會在下周初至中期繼續影響華南，由下周一（14日）起一連五日吹東至東北風3至4級；市區氣溫每日最低26度，最高30至31度。

下周一（14日）料大致多雲，初時有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周二（15日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨；下周三（16日）部分時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨；下周四（17日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周五（18日）短暫時間有陽光。