天氣｜今日局部地區有驟雨　最高約31度　未來一兩日早上氣溫稍降

一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（9月9日）大致多雲，局部地區有驟雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩東風，稍後離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，早上氣溫稍為下降。周末期間風勢較大，有幾陣驟雨。



圖為截至9月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將受東北季候風及廣闊低壓區共同影響

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。一個廣闊低壓區會在本周後期於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島一帶。受其與東北季候風的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨。預料東北季候風會在下周初至中期繼續影響華南。

此外，熱帶氣旋科羅旺會在今日靠近日本四國至本州一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，熱帶低氣壓科羅旺集結在大阪之西南約230公里，預料向東北移動，時速約26公里。

明日至下周一均有驟雨 周六起3天有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日）及周五（11日）均部份時間有陽光，最高均31度，最低分別26及25度。其中明日有一兩陣驟雨；周五則日間乾燥，相對濕度最低50%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月8日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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周六（12日）至下周一（14日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫介乎29至30度，最低在25至26度。其中，周六稍後有幾陣驟雨及雷暴；下周日（13日）有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多。下周一仍有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

下周二（15日）短暫時間有陽光，介乎26至30度。下周三（16日）及下周四（17日）部份時間有陽光，同介乎26至31度。