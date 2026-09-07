秋季預報｜天文台料今年或刷新最強厄爾尼諾　秋颱偏少及氣溫偏高

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／厄爾尼諾】天文台今日（7日）發布題為《厄爾尼諾的最新發展和秋季預報》的文章，指出西北太平洋及南海上月共出現13個熱帶氣旋，打破1961年以來單月最高紀錄，又指今年夏季因熱帶高壓脊東移，熱帶氣旋與其他大氣系統之間相互影響，移動路徑較為迂迴曲折，又提到8月9日受「白海豚」外圍下沉氣流影響，上水錄得39.8度極端高溫，創本港1980年代設立自動氣象站以來的高溫記錄。



天文台並預測，厄爾尼諾的強度今年11月至12月達到頂峰，或成為1950年有記錄以來最強厄爾尼諾，料本月中旬至下旬，南海至菲律賓一帶的大氣低層將逐漸建立反氣旋環流異常，有利抑制對流發展，料今秋（9月至11月）平均氣溫正常至偏高，影響本港的熱帶氣旋及降雨正常至偏少。



2026年8月西北太平洋和南海的熱帶氣旋生成位置。陰影顏色表示8月熱帶氣旋生成長期平均數目的分布。（天文台圖片）

西北太平洋及南海8月共出現13個熱帶氣旋 打破1961年以來單月最高紀錄

天文台科學主任（謝鈞澍 吳彥琳 呂旭昇 謝威寶）今午在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《厄爾尼諾的最新發展和秋季預報》的文章。文中指出，西北太平洋及南海今年8月共出現13個熱帶氣旋，其中有12個是在8月內形成，西北太平洋佔10個、南海佔2個，打破自1961年以來的單月最高紀錄。

天文台分析指，參考7月下旬至8月上旬的海面溫度距平分析，西北太平洋大部份地區的海水溫度都維持在正常至偏暖水平，廣闊的暖水區除了提供充足的熱能外，亦增加大氣的不穩定性，為對流活動及熱帶氣旋提供能量。

2026年7月下旬至8月上旬西北太平洋的海面溫度距平分析（單位︰攝氏度）。（天文台圖片）

2026年8月大氣低層850百帕斯卡的平均風場距平分析（單位︰米／秒）。（天文台圖片）

今夏熱帶高壓脊東移 熱帶氣旋移動路徑較為迂迴曲折

至於大氣環流方面，參考8月的低層（850百帕斯卡）平均風場距平分析，可見大尺度氣旋式環流異常影響西北太平洋及南海，大氣低層因此具備氣流輻合條件，有利低壓系統包括熱帶氣旋在該區發展；同時因部份熱帶氣旋環流較小，並與其他熱帶氣旋保持一定距離，令它們有一定空間發展。

此外，今年夏季西北太平洋的副熱帶高壓脊較常年偏東，受副熱帶高壓脊東移及其他大氣系統之間的相互影響，熱帶氣旋的移動路徑較為迂迴曲折。

天文台尖沙咀總部2026年8月9日錄得36.8度，創自1884年有紀錄以來，該氣象站的最高氣溫紀錄。（天文台圖片）

「白海豚」外圍下沉氣流影響 8月9日上水錄39.8度破香港高溫記錄

天文台續指，在全球暖化的背景下，今年8月本港在厄爾尼諾發展期間錄得極端高溫：受熱帶氣旋「白海豚」的外圍下沉氣流影響，天文台於8月9日錄得36.9度的高溫，上水更錄得39.8度，為自1980年代設立自動氣象站以來香港境內錄得的最高氣溫，反映在氣候暖化持續推高背景溫度的趨勢下，即使處於厄爾尼諾發展期間，疊加熱帶氣旋的外圍下沉氣流，仍足以引發極端高溫事件。

圖四 關鍵監測海區（尼諾3.4區）海溫距平指數的實況觀測和最新氣候模式的集合預報，與過去三次超強厄爾尼諾（即1982至1983年、1997至1998年和2015至2016年）的歷史時序。（天文台圖片）

厄爾尼諾的強度年底達到頂峰 或成為1950年有記錄以來最強厄爾尼諾

天文台並指，赤道太平洋關鍵監測海區的海溫距平（實際海水表面溫度減去長期氣候平均溫度後的差值），自今年4月開始急速上升，8月已上升至「+2.5度」，這5個月內所錄得的海溫距平總和，亦已高於「+4.0度」，反映厄爾尼諾已經形成。

天文台綜合多個氣候模式的最新預測，赤道太平洋中部和東部的升溫趨勢，在未來兩三個月持續，厄爾尼諾將達超強級別，預料厄爾尼諾的強度將在11月至12月達到頂峰，屆時相關海區的海溫距平可能超越「+3.5度」，有機會成為自1950年有記錄以來最強的厄爾尼諾事件，雖然關鍵海區的溫度明年初逐步下降，但海溫距平仍會維持在偏高水平，預料厄爾尼諾將至少持續至2027年春季。

進入本港500公里範圍內的熱帶氣旋數目和天文台總部的平均氣溫與當時排名。（天文台圖片）

2026年9月大氣低層反氣旋環流示意圖。（天文台圖片）

料今秋平均氣溫正常至偏高 熱帶氣旋及降雨正常至偏少

天文台又指，參考過去三次超強厄爾尼諾發展年，即1982年、1997年和2015年的數據，秋季（9月至11月）的平均氣溫均明顯偏高，其中2015年更錄得26.1度，打破當時紀錄。而根據最新的氣候模式預測，在9月中旬至下旬，南海至菲律賓一帶的大氣低層將逐漸建立反氣旋環流異常，有利抑制對流發展，因此預料今年秋季影響本港的熱帶氣旋數目與及華南沿岸的降雨正常至偏少，平均氣溫為正常至偏高。

另外在厄爾尼諾期間，華南地區冬季（12月至2月）的氣溫一般為正常至偏暖，而降雨正常至偏多，惟每次厄爾尼諾事件在其演變、空間分布和影響方面，都具有獨特性，天文台會繼續密切監測厄爾尼諾的最新發展以及對本港的影響，綜合分析最新「ENSO」狀態、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，制定和發布氣候預報，市民請留意天文台的最新消息。