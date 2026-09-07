打風？天文台料低壓區周末遇東北季候風　周六離岸及高地吹強風

【打風／天文台／HKO／明日的天氣／東北季候風／低壓區／科羅旺】天文台今早（7日）預測，東北季候風本周中至後期影響華南，同時一個廣闊低壓區周末在南海中部逐漸發展，受其與東北季候風的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大。九天天氣預報顯示，天文台上調周末的風力，周六（12日）離岸及高地間中吹強風，部份地區驟雨較多及有雷暴，下周日（13日）高地繼續間中吹強風，有幾陣驟雨及雷暴。



根據天文台地球天氣網頁，人工智能模式風烏、伏羲及盤古均預測，該潛在低壓區周五（11日）逐漸在南海中部形成，其後增強向西移動，周六即將掠過海南島，另外伏羲及盤古預測將會發展成結構較為緊密的熱帶氣旋。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。



▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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天文台︰廣闊低壓區周末與東北季候風共同影響 廣東沿岸風勢較大及有驟雨

天文台今早11時半更新的天氣概況指，預料東北季候風本周中至後期影響華南，而一個廣闊低壓區本周後期於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島一帶，受其與東北季候風的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨，而另一個熱帶氣旋科羅旺未來一兩日移向日本四國至本州一帶，並逐漸演變為溫帶氣旋。

9月8日周二︰微風2級

9月9日周三︰東風3至4級，稍後離岸間中5級

9月10日周四︰東北風4級，離岸間中5級

9月11日周五︰北至東北風4至5級

9月12日周六︰東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度

9月13日下周日︰東至東北風4至5級，高地間中6級

9月14日下周一︰東至東北風4至5級

9月15日下周二︰東至東北風4級

9月16日下周三︰東至東北風4級



（天文台9月7日11時半九天天氣預報）



▼人工智能「風烏」9月7日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「伏羲」9月7日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「盤古」9月7日預測潛在低壓區路徑▼



風烏等AI料潛在低壓區周五形成 下周日闖北部灣

天文台「地球天氣」網頁今早顯示，人工智能模式風烏、伏羲及盤古，對於該潛在低壓區的移動路徑都作出相近的預測，料周五（11日）逐漸在南海中部形成，其後增強向西移動，位於香港警戒範圍400公里以外，周六（12日）下午即將掠過海南島，下周一（14日）進入北部灣海域；惟風烏預測其強度較低，伏羲及盤古預測其掠過海南島前，將發展成結構較為緊密的熱帶氣旋。

不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。

▼歐洲中期預報中心9月7日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「歐中AIFS」9月7日預測潛在低壓區路徑▼



歐洲AI及電腦模式料潛在低氣壓強度較弱 移動路徑靠南海南部

另一個人工智能模式歐中AIFS的預測相似，周五逐漸在南海中部形成，惟移動路徑靠近南海南部，並一直向西移動，下周日即將登陸越南中部，強度變化不大。歐洲中期預報中心電腦模式則預測，該潛在低壓區周六才在南海中部發展，並緩慢向西移動，下周一移至海南島東南部海域，強度同樣變化不大。

天文台9月7日早上更新的科羅旺路徑預測圖，料一路向北往日本四國移動。（天文台圖片）

天文台9月7日早上預料科羅旺周三減弱至溫帶氣旋。（天文台網頁截圖）

料科羅旺一路向北 周三變溫帶氣旋登陸日本四國

另外遊日市民需要注意，天文台今早8時更新的預測路徑圖顯示，科羅旺在琉球群島一帶兜圈後，目前已減弱至熱帶低氣壓級，料逐漸往北移動，明早移至日本九州東南部海域，強度維持不變，中心附近最高持續風速減至每小時55公里，周三早上登陸四國，同時轉為溫氣氣旋。

天文台9月7日早上11時半更新的九天天氣預報，料9月12日周六離岸及高地吹強風。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰大致天晴 市區氣溫最高33度

天文台今早更新的九天天氣預報顯示，明日（8日）市區氣溫27度至33度，相對濕度60%至90%，大致天晴，日間酷熱。周三（9日）市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至90%，吹東風3至4級，稍後離岸間中5級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

周五轉吹清勁東北風 相對濕度最低50%

周四（10日）市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至90%，吹東風3至4級，稍後離岸間中5級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。周五（11日）市區氣溫26度至32度，相對濕度50%至90%，吹北至東北風4至5級，部份時間有陽光，初時局部地區有驟雨，日間乾燥。

天文台9月7日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日9月8日市區氣溫最高33度。（天文台網頁截圖）

天文台9月7日早上11時半更新的九天天氣預報，料9月11日相對濕度低至50%。（天文台網頁截圖）

周六離岸及高地間中吹強風 部份地區驟雨較多及有雷暴

周六（12日）市區氣溫25度至30度，相對濕度65%至95%，吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區驟雨較多。下周日（13日）市區氣溫25度至30度，相對濕度70%至95%，吹東至東北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

下周一至下周三（14日）市區氣溫26度至30度，相對濕度70%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周一吹東至東北風4至5級、下周二及下周三吹東至東北風4級。