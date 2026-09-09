天文台指東北季候風遇上西南季候風　可能形成季風低壓或熱帶氣旋

【打風／天文台／HKO／明天的天氣】天文台近日指一個廣闊低壓區會在接近周末於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島及其以南海域一帶。天文台撰文解釋，這個潛在的低壓系統形成，是因南下的東北季候風，進一步向南推進至南海中部，遇上支配該區的西南季候風，逐漸建立氣旋性環流，對流雲團經過一段時間的整合，有可能發展成為季風低壓甚至熱帶氣旋。天文台會視乎本地風力狀況，評估是否需要發出強烈季候風信號，即俗稱的「黑球」，代表本地風力等同3號風球。



目前各預報模式對於該低壓系統的路徑及發展有一定分歧。隨着低壓系統進一步靠近海南島，系統外圍的東南風會與東北季候風匯聚，星期六（12日)至星期日(13日)廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨及狂風雷暴。個別電腦模式（如韓國電腦模式）預測低壓系統會採取較為接近廣東沿岸的路徑，在海面上逗留更長時間並發展為較強的熱帶氣旋，其外圍雨帶會在下周初影響廣東沿岸。



▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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天文台科學主任（胡灼權 黃子鈞 鍾欣樺 李崇灝 梁宇霆 黃浩宜）今日（9日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《秋風已返，風雨未歇》文章，指出過去兩三日，廣東風勢微弱，但從今早（9日）的地面天氣圖可見，東北季候風正影響沿岸地區，天氣轉為乾爽，並帶有一絲秋意，預料東北季候風會在未來一兩日繼續影響華南沿岸，本港部分時間有陽光及乾燥，早上氣溫稍為下降。

天文台9月9日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至32度。(天文台圖片)

秋意漸濃 氣溫及相對濕度「雙降」

九天天氣預報顯示，天文台預測未來九日市區氣溫最低25、26度，最高氣溫為明日（10日），料升至32度，其後最高多是30或31度，下周日( 13日）最高只有29度。

相對濕度方面，未來三日會較低，明日低見55%，周五（11日）再跌至最低50%，周六（12日）回升至60%。

天文台9月9日下午4時半更新九天天氣預報，料未來三日較乾燥，相對濕度下限降至50%至60%。(天文台圖片)

東北季候風南至南海中部 將遇支配該區西南季候風

文章指出，接近周末南海天氣將會出現變化。隨着東北季候風進一步向南推進至南海中部，遇上支配該區的西南季候風，氣旋性環流將會逐漸建立，而在環流之中的對流雲團經過一段時間的整合，有可能發展成為季風低壓甚至熱帶氣旋。

2026年9月9日早上8時的地面天氣圖。（天文台圖片）

歐洲AI及美國電腦模式料低壓系統移向海南島 韓國電腦模式料較近廣東沿岸

天文台預料一個廣闊低壓區會在接近周末於南海中部逐漸發展，但目前各預報模式對於該低壓系統的路徑及發展有一定分歧。

文章指目前多數模式包括歐洲AI人工智能電腦模式及美國電腦模式，都預測該低壓系統會在周末期間移向海南島及其以南海域一帶，與廣東沿岸保持一定距離。隨着低壓系統進一步靠近海南島，系統外圍的東南風會與東北季候風匯聚，故此星期六（12日）至下星期日（13日）廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨及狂風雷暴。

但個別電腦模式如韓國電腦模式，預測低壓系統會採取較為接近廣東沿岸的路徑，在海面上逗留更長時間並發展為較強的熱帶氣旋，其外圍雨帶會在下周初影響廣東沿岸。

各預報模式對廣闊低壓區的路徑及發展仍有分歧。（天文台圖片）

2007年「秋颱」利奇馬獲強烈東北季候風加持 本港吹強風

文章續指，過往橫過南海中部的熱帶氣旋與東北季候風產生共同影響的案例並不少見，例如2007年9月底至10月初的利奇馬。利奇馬在南海中部增強為強烈熱帶風暴，隨後移向海南島。受其與一股強烈東北季候風的共同影響，本港離岸海域及高地吹強風，海面有大浪，天文台曾發出強烈季候風信號。

2007年熱帶氣旋利奇馬的路徑圖及當時的地面天氣圖。（天文台圖片）

季風低壓和熱帶氣旋有何不同？

天文台曾撰文指出，在北半球的夏季，衛星雲圖上有時會出現一條滿佈深厚雲團、連綿數千公里長的帶狀區域（附圖黃色虛線圈），氣象學上稱為「熱帶輻合帶」，而位於南海至印度洋的一段又叫做「季風槽」。由於南北兩側分別吹著西南季風及東北信風這兩支「對頭風」（見圖藍色箭頭），季風槽上容易爆發對流活動，並發展成低壓區，統稱為季風低壓。

2016年8月16日中午的衛星雲圖（來源：日本氣象廳／天文台圖片）

季風低壓最大風區位於外圍 熱帶氣旋最強風力在「眼壁」

雖然季風低壓與成熟熱帶氣旋兩者都有旋轉環流，但結構上有明顯差別。季風低壓的最大風區位於外圍，而熱帶氣旋最大風區在中心附近「（風眼）眼壁」。至於季風低壓會否演變成熱帶氣旋，就要視乎大氣環境是否配合，包括垂直風場差異、水氣輸送、海水溫度、高空輻散等。2016年8月17日早上在廣東西部沿岸海域生成的熱帶低氣壓便是一個成功演變的例子。

季風低壓和熱帶氣旋的分別。(天文台圖片)

天文台：如主要受東北季候風主導將研發出強烈季候風信號

天文台表示，受東北季候風與南海低壓系統的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大，有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。如該低壓系統與廣東沿岸保持相當距離，屆時本港的天氣主要受東北季候風主導，天文台會視乎本地風力狀況，評估是否需要發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。

然而，南海低壓系統的發展和路徑仍存在一定變數，天文台會密切監察其演變。天文台表示，市民如打算在周末期間參加戶外和水上運動，或進行海上工作，請留意最新天氣預報，亦要時刻留意天氣變化，小心大風大浪帶來的危險，注意安全。