南海低壓系統與東北季候風共同影響　天文台料周末高地風力達7級

【打風／天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（10日）指出，一股東北季候風會在本周餘下時間至下周中期持續影響華南。明日（11日）廣東地區天色良好，日夜溫差較大。而一個廣闊低壓區會在周末期間於南海中部逐漸發展，大致移向海南島以南海域一帶。受東北季候風與該低壓系統的共同影響，廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。天文台預料，周六至周日初時（12至13日）離岸風力間中6級，稍後高地風力達7級，即吹強風（6及7級），屬3號風球風力。



▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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明天的天氣：大致天晴 早晚時間多雲 日間乾燥

天文台表示，東北季候風正影響華南沿岸，本港地區大致天晴及乾燥。稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹和緩東至東北風，離岸及高地風勢清勁。九天天氣預報顯示，明日（11日）吹北至東北風4至5級。大致天晴，早晚部份時間多雲，日間乾燥相對濕度最低料50%，市區氣溫介乎26至31度。

天文台9月10日上午11時45分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

周六稍後至周日有驟雨及狂風雷暴 海有湧浪 高地風力達7級

受東北季候風與該低壓系統的共同影響，天文台料周六（12日）吹東至東北風4至5級，離岸間中6級，稍後高地達拉級，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴，海有湧浪。下周日（13日）吹東風4至5級，初時離岸間中6級，高地達7級，多雲，有幾陣驟雨。部份地區驟雨較多及有狂風雷暴，海有湧浪。

氣溫方面，天文台預測周六市區介乎25至30度，下周日介乎25至28度。

天文台9月10日上午11時45分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至31度。(天文台圖片)

秋意漸濃 下周一至五吹東至東北風3至4級

天文台預料東北季候風會在下周初至中期繼續影響華南，由下周一（14日）起一連五日吹東至東北風3至4級；市區氣溫每日最低26度、最高31度。

下周一（14日）料大致多雲，早晚有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周二（15日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨；下周三（16日）部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨；下周四（17日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨；下周五（18日）部份時間有陽光；下周六（16日）部份時間有陽光。