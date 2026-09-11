天氣｜今晚有幾陣驟雨　明日稍後至星期日部分地區驟雨較多

天文台表示，今日（9月11日）大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高，今晚部分時間多雲，有幾陣驟雨，吹和緩至清勁北至東北風。天文台展望，週末期間風勢較大，明日稍後至星期日部分地區驟雨較多。隨後一兩日短暫時間有陽光，早晚有幾陣驟雨。



圖為截至9月11日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風與低壓系統共同影響 廣東沿岸間中有驟雨及狂風雷暴

天文台指出，一股東北季候風會在本週餘下時間至下週中期持續影響華南，今日廣東地區天色良好，日夜溫差較大。另外，一個廣闊低壓區會在週末期間於南海中部逐漸發展，大致移向海南島以南海域一帶。受東北季候風與該低壓系統的共同影響，廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

天文台表示，今日（9月11日）大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約31度，今晚部分時間多雲，有幾陣驟雨，吹和緩至清勁北至東北風。（李家傑攝）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月11日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日大致天晴乾燥 下周初仍有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）大致多雲，有幾陣驟雨。稍後部分地區驟雨較多及有雷暴，海有湧浪，東至東北風4至5級，離岸間中6級，稍後高地達7級。

直到下周一（14日）天色開始轉好，大致多雲，早晚有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，去到下周四（17日）仍然有驟雨。下周五（18日）和下周六（19日）部分時間有陽光。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

