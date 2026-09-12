天氣｜今日有驟雨　稍後驟雨漸多及有雷暴　明日部分地區雨勢較大

天文台表示，今日（9月12日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高，稍後驟雨逐漸增多及有雷暴，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台展望，明日（9月13日）初時風勢頗大，部分地區雨勢較大，隨後兩三日天色逐漸好轉，早晚仍有幾陣驟雨。



圖為截至9月12日凌晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風與低壓系統共同影響 廣東沿岸間中有驟雨及狂風雷暴

天文台指出，一股東北季候風會在今日至下週中後期持續影響華南，而一個廣闊低壓區會在今明兩日於南海中部稍為發展，橫過海南島以南海域，大致移向越南沿岸。

同時受東北季候風與該低壓系統的共同影響，廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，下週初廣東天色逐漸好轉。

天文台表示，今日（12日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨逐漸增多及有雷暴，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。（李家傑攝）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月12日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日有幾陣驟雨 周五起有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少，海有湧浪，東風4至5級，初時離岸間中6級，高地達7級。

後日（14日）天色開始轉好，短暫時間有陽光，早晚有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，未來數日仍有驟雨，去到周五（18日）部分時間有陽光。但周六（19日）和周日（21日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

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