天氣｜今日有幾陣驟雨　初時部分地區雨勢較大　最高氣溫30度

天文台表示，今日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約30度，最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等，吹清勁偏東風，初時離岸吹強風，高地間中達烈風程度。海有大浪及湧浪。



天文台展望，明日（14日）早晚仍有幾陣驟雨，隨後兩三日部分時間有陽光。



圖為截至9月13日凌晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風與熱帶氣旋共同影響 廣東沿岸間中有驟雨及狂風雷暴

天文台指出，一股東北季候風會在今日至本週中後期持續影響華南。而位於南海中部的熱帶氣旋會在今明兩日移向越南沿岸。受東北季候風與該熱帶氣旋的共同影響，今日廣東沿岸及南海北部風勢頗大，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

凌晨5時，該熱帶低氣壓集結在峴港之東北偏北約90公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向越南沿岸。

隨着該熱帶氣旋遠離及高空反氣旋覆蓋廣東，本週初該區天色逐漸好轉。

天文台表示，今日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約30度。（李家傑攝）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月13日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）短暫時間有陽光，早晚有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫31度，後日（15日）部分時間有陽光，早晚有幾陣驟雨。周三（16日）大致天晴。

但周四（17日）部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，雖然周五（18日）部分時間有陽光，但周六（19日）一連三日起，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

