中秋節｜天文台發出賞月錦囊　滿月要等到「追月」翌日凌晨

天文台今日(15日）表示，一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南沿岸，隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，而高溫亦會觸發驟雨。下周五（25日)為中秋節，天文台今日公布前夕、下周四（24日）「迎月」天氣，料部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高32度。



天文台今日公布中秋節賞月錦囊，指出中秋節晚上月上中天時間為11時24分；但今年滿月卻是下星期日（27日）凌晨，即星期六（26日）「追月」翌日凌晨。天文台表示，若天氣情況許可，在中秋節前後的晚上仍能觀賞到又大又圓的月亮。



今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色」。（旅發局提供）

天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「樹影流光」。（旅發局提供）

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「魚躍龍門」。（旅發局提供）

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色（旅發局提供）

天文台9月15日下午4時半更新九天天氣預報，料一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南，隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱。（天文台圖片）

天文台9月15日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣每日最低均26、27度，最高則31或32度。（天文台圖片）