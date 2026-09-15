中秋節｜天文台發出賞月錦囊　滿月要等到「追月」翌日凌晨

撰文：倪清江
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天文台今日(15日）表示，一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南沿岸，隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，而高溫亦會觸發驟雨。下周五（25日)為中秋節，天文台今日公布前夕、下周四（24日）「迎月」天氣，料部分時間有陽光，日間炎熱，市區最高32度。

天文台今日公布中秋節賞月錦囊，指出中秋節晚上月上中天時間為11時24分；但今年滿月卻是下星期日（27日）凌晨，即星期六（26日）「追月」翌日凌晨。天文台表示，若天氣情況許可，在中秋節前後的晚上仍能觀賞到又大又圓的月亮。

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色」。（旅發局提供）
天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。
今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「樹影流光」。（旅發局提供）
今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「魚躍龍門」。（旅發局提供）
今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色（旅發局提供）
天文台9月15日下午4時半更新九天天氣預報，料一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南，隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱。（天文台圖片）
天文台9月15日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣每日最低均26、27度，最高則31或32度。（天文台圖片）
天文台9月15日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最低55%。（天文台圖片）
天氣｜今日有幾陣驟雨最高32度　早上部份地區驟雨較多及有雷暴天文台料東北季候風本周續影響華南　日台預測熱帶氣旋移向日本東北季候風持續影響華南　天文台料周一有驟雨　周三大致天晴
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