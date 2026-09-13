東北季候風持續影響華南　天文台料周一有驟雨　周三大致天晴

【打風／天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（13日）指一股東北季候風會在未來數日持續影響華南，而一道雲帶會在明日（14日，周一）為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，日間炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高32度。隨着高空反氣旋覆蓋廣東，本周中期該區天色普遍晴朗，預測周三及周四（16日及17日）大致天晴。



在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在越南中部峴港之西北約180公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向越南中北部，並逐漸消散。

南海中部的熱帶低氣壓9月13日14時集結在香港之西南約910公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。天文台預測會在今明兩日移向越南中北部並逐漸消散。（天文台圖片）

明天的天氣：短暫時間有陽光 有幾陣驟雨 日間炎熱

天文台指一道雲帶會在明日（14日）為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，預測吹東風4至5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎27至32度；周二（15日）吹東至東北風3至4級，稍後間中5級，部分時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫同樣介乎27至32度。

特首李家超周三（16日）公布香港首份五年計劃及新一份施政報告，九天天氣預報顯示，當日吹東至東北風4級，間中5級，大致天晴；周四（17日）吹東至東北風4級，大致天晴。兩日氣溫均料介乎27至31度。

天文台9月13日下午更新九天天氣預報，料未來七日吹東至東北風，9月23日「秋分」前兩日改吹微風2級，日間炎熱。（天文台圖片）

周五至下周日料每日稍後局部地區有驟雨

天文台料周五至下周日（18至20日）天色稍轉差，部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨，氣溫均介乎27至31度；周五（18日）吹東風4級，周六（19日）吹東風3至4級，下周日（20日）吹東至東北風3級。

天文台9月13日下午更新九天天氣預報，料未來九日市區氣每日最低均27度，最高則31或32度。（天文台圖片）

天文台9月13日下午更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最低60%至65%。（天文台圖片）

秋分前兩日吹微風、炎熱 有熱帶氣旋從東面靠近？

到下周一（21日）及周二（22日）吹微風2級，日間炎熱，市區氣溫介乎27至32度。周一部分時間有陽光，局部地區有驟雨；周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。未知吹微風是否因預測有熱帶氣旋從東面靠近有關。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報顯示，下周初有熱帶氣旋移向台灣至東海，前沿下沉氣流往往會導致華南地區風勢減弱及氣溫上升。但多個人工智能預報則料會在琉球群島以東轉北，吹襲日本。

下周三（23日）為二十四節氣「秋分」，下周五（25日）為中秋。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報9月13日的預測顯示，下周初有熱帶氣旋移向台灣至東海。圖為預測9月20日下午14時情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預報9月13日的預測顯示，下周初有熱帶氣旋移向台灣至東海。圖為預測9月21日下午14時情況。（天文台地球天氣網頁截圖）