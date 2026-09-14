天文台料東北季候風本周續影響華南　日台預測熱帶氣旋移向日本

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／秋分】踏入初秋，東北季候風接踵而至。天文台今日（14日）表示，一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南，大致天晴；隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱，下周三（23日)為二十四節氣「秋分」，天文台料部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。



內地中央氣象台今日指出，在未來十天，南海及西北太平洋將有兩個熱帶氣旋生成，在周二（15日）前後，西北太平洋熱帶擾動可能發展為台風，但後期路徑不確定性大。日本及台灣官方氣象機構今早將位於中太平洋楚克群島（Truk Islands）一個低壓區升級為熱帶低氣壓，預測未來五日大致移向琉球群島沖繩本島以東海域。



天文台表示，一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南。同時受高空反氣旋影響，廣東普遍晴朗，日間炎熱。隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱。

明天的天氣：早上有幾陣驟雨 日間炎熱

九天天氣預報顯示，明日（15日）料吹微風2級，稍後東風3至4級，部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨，日間炎熱，市區氣溫介乎27至32度。周三（16日）及周四（17日）吹東風4級，間中5級，周三料大致天晴，周四天晴，周五（18日）吹東風4級，初時間中5級，大致天晴，三日氣溫料均介乎27至31度。

天文台9月14日上午更新九天天氣預報，料一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南，隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱。（天文台圖片）

周末日間炎熱 下周三「秋分」有一兩陣驟雨

天文台料周六（19日）吹東至東北風3級，部分時間有陽光；下周日（20日）吹東至東北風2至3級，部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。周末日間炎熱，市區氣溫介乎27至32度。

天文台預測下周一及二（21及22日）吹微風2級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，市區氣溫也是介乎27至32度；下周三（23日）「秋分」，料吹東風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，最高32度。

天文台9月14日上午更新九天天氣預報，料未來九日市區氣每日最低均27度，最高則31或32度。（天文台圖片）

天文台9月14日上午更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最低60%至65%。（天文台圖片）

位於中太平洋楚克群島（Truk Islands）附近一個低壓系統，9月14日中午組織仍鬆散。(Tropical Tidbits圖片)

台灣中央氣象署9月14日上午將中太平洋楚克群島（Truk Islands）附近一個低壓區升級為熱帶低氣壓，預測未來五日大致移向琉球群島沖繩本島以東海域。(台灣中央氣象署圖片)

日本及台灣官方氣象機構今早將位於中太平洋楚克群島（Truk Islands）一個低壓區升級為熱帶低氣壓，預測未來五日大致移向琉球群島沖繩本島以東海域。

台灣中央氣象署表示，在今早8時，該熱帶低氣壓以每小時35公里速度，向北進行，中心氣壓1005百帕，近中心最大風速每秒15米，瞬間最大陣風每秒23米。日本氣象廳的資料相若，但指其大致向西移動。