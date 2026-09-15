天氣｜今日有幾陣驟雨最高32度　早上部份地區驟雨較多及有雷暴

驟雨及雷暴正影響廣東。同時，東北季候風影響中國東南沿岸。天文台預測，本港今日（9月15日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上部份地區驟雨較多及有雷暴，最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約32度；吹微風，漸轉吹和緩偏東風。天文台展望，未來數日大致天晴。



圖為截至9月15日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

季候風將逐漸緩和 下周初風勢微弱

天文台指出，一股清勁的東北季候風會在本周餘下時間影響華南。同時受高空反氣旋影響，廣東普遍晴朗，日間炎熱。隨著季候風逐漸緩和，下周初廣東沿岸風勢微弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月15日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至周五大致天晴 周六起5天日間炎熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）至周五（18日）均大致天晴，同介乎27至31度。

周六（19日）至下周三（23日）均部份時間有陽光，日間炎熱，同介乎27至32度。其中，下周日稍後局部地區有驟雨，下周一（21日）及下周二（22日）亦局部地區有驟雨；下周三有一兩陣驟雨。

▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼

