中秋節天氣｜天文台料早晚多雲　局部地區驟雨　市民或雲隙中賞月

【天文台／HKO／明天的天氣／中秋節天氣】天文台今午（16日）表示，一股清勁的東北季候風本周餘下時間影響華南沿岸；下周初廣東風勢微弱，日間炎熱，而高溫亦會觸發驟雨。天文台料下周四（24日）迎月夜當日，部份時間有陽光，晚間大致多雲；翌日中秋節（25日，農曆八月十五）早晚大致多雲，局部地區有驟雨，市民或要在雲隙中賞月。



另外天文台日前公布中秋節賞月錦囊，指出中秋節晚上月上中天時間為11時24分；但今年滿月卻是再下星期日（27日）凌晨，即星期六（26日）「追月」夜午夜過後。



今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色」。（旅發局提供）

天文台今午4時半更新天氣概況指，一股清勁的東北季候風及高空反氣旋，在本周餘下時間持續為華南沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣；隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東風勢微弱，日間炎熱，而高溫亦會觸發驟雨。

明天的天氣︰初時部份時間多雲 日間天晴乾燥及炎熱

天文台九天天氣預報指，明日（17日）市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，吹東風4級，間中5級，初時部份時間多雲，日間天晴乾燥及炎熱。

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「樹影流光」。（旅發局提供）

周六天晴日間乾燥 下周日稍後局部地區有驟雨

天文台預測周五及周六（18日及19日）市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，天晴、日間乾燥及炎熱。周五吹東風4級，初時間中5級；周六吹東至東北風3至4級。

下周日（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至90%，吹東至東北風2至3級，部份時間有陽光，日間炎熱，稍後局部地區有驟雨。

天文台9月16日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來三日天晴。（天文台網頁截圖）

天文台9月16日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來6日市區氣溫27度至32度。（天文台網頁截圖）

天文台9月16日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來三日乾燥，相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

下周初有幾陣驟雨 部份時間有陽光

下周一及下周二（21日及22日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至95%；下周一吹微風，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間炎熱；下周二吹東風2至3級，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間炎熱。

下周三（23日）為二十四節氣「秋分」，市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至90%，吹東風3至4級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「魚躍龍門」。（旅發局提供）

下周四迎月夜天氣︰部份時間有陽光 晚間大致多雲

下周四（24日）是「迎月夜」，市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至85%，吹東風3至4級，部份時間有陽光，晚間大致多雲。

中秋節天氣︰早晚大致多雲 局部地區有驟雨

下周五（25日）為農曆八月十五中秋節，天文台預料市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹東風3級，早晚大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。

天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後

中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，到周六（26日）清晨5時33分月落。至於中秋節前夕「迎月」夜、即下周四（24日），月亮會於下午4時47分升起，晚上10時40分月上中天。

中秋節翌日「追月」夜、即下周六（26日），月亮會於下午5時54分升起，翌日（27日，再下星期日）凌晨0時9分上中天，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。