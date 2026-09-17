中秋節天氣｜廣闊低壓槽「迎月」　天文台料中秋前後多雲有驟雨

【天文台／HKO／明天的天氣／中秋節天氣／秋分／迎月／追月】下周五（25日）為中秋節，天文台今午（16日）表示，預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為南海中部及菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，中秋節期間天氣不穩，下周四（24日）「迎月」晚間大致多雲，下周五中秋節局部地區有驟雨，下周六（26日）「追月」大致多雲，有一兩陣驟雨，當晚午夜過後想看今年「中秋滿月」，要看天公是否造美。



另外中秋節將至，天文台日前公布賞月錦囊，指中秋節（25日）月上中天時間為晚上11時24分；但今年滿月卻是追月夜（26日）午夜過後的凌晨0時49分。



天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

9月24日 (四)「迎月」：部分時間有陽光。晚間大致多雲。

9月25日 (五)中秋節：大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。局部地區有驟雨。

9月26日 (六)「追月」：大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光及炎熱。



今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「荷塘月色」。（旅發局提供）

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「魚躍龍門」。（旅發局提供）

今年旅發局特別邀請南京秦淮燈彩33人製作團隊，為綵燈匯量身訂造四組的巨型秦淮燈組，圖為「樹影流光」。（旅發局提供）

天文台︰下周初受高空擾動影響有幾陣驟雨

天文台今午4時半更新天氣概況指，東北季候風及高空反氣旋未來一兩日持續影響華南沿岸，該區普遍晴朗，日間乾燥及炎熱；隨着季候風逐漸緩和，下周初廣東風勢微弱，同時受高空擾動影響，該區有幾陣驟雨。天文台料一道廣闊低壓槽下周中至後期，為南海中部及菲律賓以東海域，帶來不穩定天氣。

明天的天氣︰大致天晴 日間乾燥及炎熱

天文台九天天氣預報指，明日（18日）市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，吹東風4級，初時離岸間中5級，大致天晴，日間乾燥及炎熱。

天文台9月17日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日主要吹東至東北風。（天文台網頁截圖）

周六市區最高氣溫33度 下周日早晚局部地區有驟雨

天文台預測周六（19日）市區氣溫27度至33度，相對濕度50%至85%，吹東至東北風3至4級，天晴，日間乾燥及酷熱。下周日（20日）市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至90%，吹東至東北風2至3級，部份時間有陽光，日間乾燥及炎熱，早晚局部地區有驟雨。

天文台9月17日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六（19日）市區最高氣溫33度。（天文台網頁截圖）

天文台9月17日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六（19日）相對濕度最低50%。（天文台網頁截圖）

下周一上班注意 有幾陣驟雨及局部地區有雷暴

天文台料受高空擾動影響，下周一及下周二（21日及22日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至95%；下周一吹微風，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；下周二吹東風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間有陽光。

下周三秋分初時局部地區有驟雨

下周三（23日）為廿四節氣的「秋分」，意思是秋季的中間點，當日市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至90%，吹東風3至4級，部份時間有陽光，初時局部地區有驟雨。

中秋節天氣︰



9月24日迎月夜︰晚間大致多雲

9月25日中秋節︰大致多雲，局部地區有驟雨

9月26日追月夜︰大致多雲，有一兩陣驟雨



中秋節正日及迎月夜多雲 追月夜有一兩陣驟雨

下周四（24日）是「迎月夜」，市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至85%，吹東風3至4級，部份時間有陽光，晚間大致多雲。

下周五（25日）是農曆八月十五中秋節，市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹東風3級，大致多雲，日間部份時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。

下周六（26日）是「追月夜」，市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹東風3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光及炎熱。

中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後

中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，到周六（26日）清晨5時33分月落。至於中秋節前夕「迎月」夜、即下周四（24日），月亮會於下午4時47分升起，晚上10時40分月上中天。

中秋節翌日「追月」夜、即下周六（26日），月亮會於下午5時54分升起，翌日（27日，再下星期日）凌晨0時9分上中天，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。