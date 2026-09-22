國慶打風？天文台指菲律賓以東熱帶氣旋形成中　僅美國預報闖南海

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／移動路徑／國慶節／中秋節／東北季候風】中秋節及國慶節將至，天文台今晚（22日）發表《中秋及國慶天氣展望》文章指，中秋節及追月夜（25日及26日）早晚部份時間多雲，市民可在雲隙間看見月亮；惟菲律賓以東海域的對流雲團，在未來一兩日將發展成熱帶氣旋，料其外圍下沉氣流下周初廣東沿岸帶來酷熱天氣，惟因預報時間較長，現時其路徑存在明顯分歧，需視乎西風槽加深的幅度和東北季候風南下的時間。



天文台分析指，現時各電腦預報模式的預測顯示，該潛在熱帶氣旋下周初主要分為三種發展方向，其中AI模式風烏及歐洲電腦模式預測的可能性較高，即有機會在台灣以東海域轉向偏北方向移動並靠近日本，或是靠近台灣及廣東東部沿岸一帶，隨後受東北季候風影響逐漸減弱；僅美國電腦模式料進入南海北部。



中秋節（25日）大氣低層925百帕的風場及濕度預報圖。（天文台圖片）

天文台2026年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

中秋節天氣︰早晚部份時間多雲 市民可在雲隙間看見月亮

天文台科學主任（林沁宜 鍾欣樺 胡灼權 黃浩宜）今晚（22日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《中秋及國慶天氣展望》的文章，預告東北季候風未來兩三日（23至25日）持續影響廣東，而大氣低層的偏東氣流亦為該區帶來水汽，現時預測中秋節及翌日追月夜（25日及26日）天氣大致良好，早晚部份時間多雲，市民可在雲隙間看見月亮。

2026年9月22日上午8時的衛星雲圖，天文台表示菲律賓以東之西北太平洋上的對流雲團，逐漸出現螺旋性，預料未來一兩日發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

潛在熱帶氣旋未來一兩日生成 各電腦模式對其路徑存在分歧

天文台表示，從今早的衛星雲圖可見，在菲律賓以東之西北太平洋上的對流雲團，逐漸出現螺旋性，預料未來一兩日發展成熱帶氣旋，本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，由於預報時間較長，現時電腦模式對其隨後路徑存在明顯分歧，主要視乎西風槽加深的幅度和東北季候風南下的時間。

潛在熱帶氣旋路徑概率預報，可分為三種情景。（天文台圖片）

各電腦預報模式的天氣預報圖，天文台表示僅個別電腦模式預料潛在熱帶氣旋採取偏西方向移動並進入南海北部。（天文台圖片）

料兩種可能性較高︰台灣以東海域轉向撲日本、靠近廣東東部沿岸減弱

天文台分析指，熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，下周初其路徑大致可分為三種情境：

1. 人工智能電腦模式「風烏」︰在台灣以東海域轉向偏北方向移動並靠近日本，對廣東沿岸影響較少



2. 歐洲電腦模式︰靠近台灣及廣東東部沿岸一帶，廣東沿岸天氣視乎其環流大小及與東北季候風的共同影響，隨後受東北季候風影響逐漸減弱



3. 美國電腦模式︰採取偏西方向移動並進入南海北部，廣東沿岸風勢較強，亦有幾陣驟雨



天文台指，按照目前預測，情境一及情景二的可能性稍大，但無論如何，該熱帶氣旋下周初移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶時，其外圍下沉氣流會為廣東沿岸帶來酷熱天氣，而內陸地區更達極端酷熱水平。

本港最高溫度概率預報圖，天文台料國慶日後一兩日氣溫稍為下降。（天文台圖片）

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國慶日後受東北季候風影響 高溫天氣將緩解

天文台又指，下周初的高溫天氣過後，大部份電腦模式均預料東北季候風在國慶日（10月1日）逐漸影響華南，隨後一兩日該區氣溫稍為下降，高溫天氣將會緩解，而國慶日前後本港的天氣情況視乎該熱帶氣旋在下周初至中期的動向。

天文台會繼續密切監察該熱帶氣旋的發展，並會盡早發放相關天氣資訊，市民安排戶外活動前請留意天文台的最新天氣預測。