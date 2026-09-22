天文台料準熱帶氣旋趨台灣以東　國慶前下沉氣流煲熱至最高或33度

【打風／天文台／HKO／明日的天氣／東北季候風／熱帶氣旋／中秋節／國慶節／十一黃金周／秋分】天文台今早（22日）表示，一個熱帶氣旋未來一兩日在菲律賓以東逐漸發展，本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，但其隨後路徑存在變數，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東內陸地區極端酷熱。



九天天氣預報顯示，迎月日、中秋節及追月日（24日至26日）早晚部份時間多雲，追月日（26日）更局部地區有驟雨，市民或要雲隙中賞月。其後下周日至下周三（27日至30日）市區氣溫最高33度；國慶節（10月1日）市區最高32度，大致多雲，有一兩陣驟雨。



旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

天文台︰東北季候風未來兩三日持續影響廣東 天色大致良好

天文台今早11時半更新天氣概況指，一股東北季候風未來兩三日持續影響廣東，該區天色大致良好，日間乾燥，隨着季候風緩和，周末至下周初廣東漸轉酷熱，局部地區有驟雨。

熱帶氣旋周末移向呂宋海峽至台灣以東海域 外圍下沉煲熱廣東地區

天文台天氣概況預料，一個熱帶氣旋未來一兩日在菲律賓以東之西北太平洋逐漸發展，本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，但其隨後路徑存在變數，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東內陸地區極端酷熱。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠中擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

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明日的天氣︰「秋分」市區最高31度 局部地區有驟雨

天文台九天天預報顯示，明日（23日）是廿四節氣的「秋分」，代表北半球的白天開始變短、夜晚開始變長。市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東風4級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

中秋節天氣︰



9月24日（四）迎月日：大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲

9月25日（五）中秋節：大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲

9月26日（六）追月日：部份時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚部份時間多雲



天文台9月22日上午11時半更新的九天天預報，料明日（23日）部份時間有陽光，局部地有驟雨。（天文台網頁截圖）

迎月日、中秋節及追月日早晚部份時間多雲 市民或雲隙中賞月

中秋節將至，周四（24日）是迎月日、周五（25日）是中秋節正日。該兩日市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲；周四吹東風4級、周五吹東風3至4級。

周六（26日）是追月日，市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至90%，吹微風2級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚部份時間多雲。

天文台9月22日上午11時半更新的九天天預報，料下周日至下周三（27日至30日）市區氣溫最高33度。（天文台網頁截圖）

天文台9月22日上午11時半更新的九天天預報，料下周初本港乾燥，相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

下周日至下周三市區氣溫最高33度 大致天晴及乾燥

上文提到，天文台預料一個熱帶氣旋本周末移向呂宋海峽至台灣以東海域，外圍下沉影響廣東內陸地區極端酷熱。下周日（27日）市區氣溫27度至33度，相對濕度55%至85%，吹微風2級，大致天晴，日間酷熱及乾燥。

下周一及下周二（28日及29日）市區氣溫28度至33度，相對濕度55%至85%，大致天晴，日間酷熱及乾燥。下周一吹微風2級，下周二吹西風2至3級。

下周三（30日）市區氣溫28度至33度，相對濕度55%至90%，吹西風3級，部份時間有陽光，日間酷熱及乾燥，稍後局部地區有驟雨。

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國慶節的天氣︰市區最高32度 多雲有一兩陣驟雨

下周四（10月1日）是國慶節，市區氣溫28度至32度，相對濕度60%至90%，吹西至西北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠旁擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後

中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，到周六（26日）清晨5時33分月落。至於中秋節前夕「迎月」夜、即周四（24日），月亮會於下午4時47分升起，晚上10時40分月上中天。

中秋節翌日「追月」夜、即周六（26日），月亮會於下午5時54分升起，翌日（27日，下周日）凌晨0時9分上中天，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。