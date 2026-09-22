天文台料準熱帶氣旋趨台灣以東 國慶前下沉氣流煲熱至最高或33度
【打風／天文台／HKO／明日的天氣／東北季候風／熱帶氣旋／中秋節／國慶節／十一黃金周／秋分】天文台今早（22日）表示，一個熱帶氣旋未來一兩日在菲律賓以東逐漸發展，本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，但其隨後路徑存在變數，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東內陸地區極端酷熱。
九天天氣預報顯示，迎月日、中秋節及追月日（24日至26日）早晚部份時間多雲，追月日（26日）更局部地區有驟雨，市民或要雲隙中賞月。其後下周日至下周三（27日至30日）市區氣溫最高33度；國慶節（10月1日）市區最高32度，大致多雲，有一兩陣驟雨。
天文台︰東北季候風未來兩三日持續影響廣東 天色大致良好
天文台今早11時半更新天氣概況指，一股東北季候風未來兩三日持續影響廣東，該區天色大致良好，日間乾燥，隨着季候風緩和，周末至下周初廣東漸轉酷熱，局部地區有驟雨。
熱帶氣旋周末移向呂宋海峽至台灣以東海域 外圍下沉煲熱廣東地區
天文台天氣概況預料，一個熱帶氣旋未來一兩日在菲律賓以東之西北太平洋逐漸發展，本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，但其隨後路徑存在變數，受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東內陸地區極端酷熱。
明日的天氣︰「秋分」市區最高31度 局部地區有驟雨
天文台九天天預報顯示，明日（23日）是廿四節氣的「秋分」，代表北半球的白天開始變短、夜晚開始變長。市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東風4級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。
中秋節天氣︰
9月24日（四）迎月日：大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲
9月25日（五）中秋節：大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲
9月26日（六）追月日：部份時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚部份時間多雲
迎月日、中秋節及追月日早晚部份時間多雲 市民或雲隙中賞月
中秋節將至，周四（24日）是迎月日、周五（25日）是中秋節正日。該兩日市區氣溫27度至32度，相對濕度55%至85%，大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲；周四吹東風4級、周五吹東風3至4級。
周六（26日）是追月日，市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至90%，吹微風2級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚部份時間多雲。
下周日至下周三市區氣溫最高33度 大致天晴及乾燥
上文提到，天文台預料一個熱帶氣旋本周末移向呂宋海峽至台灣以東海域，外圍下沉影響廣東內陸地區極端酷熱。下周日（27日）市區氣溫27度至33度，相對濕度55%至85%，吹微風2級，大致天晴，日間酷熱及乾燥。
下周一及下周二（28日及29日）市區氣溫28度至33度，相對濕度55%至85%，大致天晴，日間酷熱及乾燥。下周一吹微風2級，下周二吹西風2至3級。
下周三（30日）市區氣溫28度至33度，相對濕度55%至90%，吹西風3級，部份時間有陽光，日間酷熱及乾燥，稍後局部地區有驟雨。
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國慶節的天氣︰市區最高32度 多雲有一兩陣驟雨
下周四（10月1日）是國慶節，市區氣溫28度至32度，相對濕度60%至90%，吹西至西北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後
中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，到周六（26日）清晨5時33分月落。至於中秋節前夕「迎月」夜、即周四（24日），月亮會於下午4時47分升起，晚上10時40分月上中天。
中秋節翌日「追月」夜、即周六（26日），月亮會於下午5時54分升起，翌日（27日，下周日）凌晨0時9分上中天，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。