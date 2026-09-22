天氣｜今日有一兩陣驟雨　日間炎熱約32度　未來數日大致天晴炎熱

一股東北季候風正逐漸影響廣東東部沿岸。此外，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東。天文台預測，本港今日（9月22日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹微風，漸轉吹和緩東風。



天文台展望，未來數日日間大致天晴及炎熱，中秋節（25日）及翌日（26日）早晚部份時間多雲。



圖為截至9月22日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中後期天色大致良好 日間乾燥

天文台指出，一股東北季候風會在今日逐漸影響華南沿岸，同時高空擾動會為該區帶來驟雨。受季候風持續影響，本週中後期廣東天色大致良好，日間乾燥。隨著季候風緩和，週末期間廣東地區天氣炎熱，局部地區有驟雨。

此外，預料一個熱帶氣旋會在未來一兩日於菲律賓以東之西北太平洋逐漸發展，並在本週後期大致移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數。

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中秋早晚部份時間多雲 下周一及周二酷熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日）為二十四節氣的「秋分」，料部份時間有陽光，局部地區有驟雨，同介乎27至31度。周四（24日）及周五（25日）中秋節均大致天晴，早晚部份時間多雲，同介乎27至32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月22日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（26日）及下周日（27日）均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，同介乎27至32度。其中，周六仍早晚部份時間多雲。

下周一（28日）及下周二（29日）均大致天晴，日間酷熱達33度。其中，下周二稍後局部地區有驟雨。下周三（30日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫32度。

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