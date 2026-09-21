天氣｜今日有幾陣驟雨　局部地區有雷暴　日間炎熱約32度

廣東地區風勢微弱。同時，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東內陸。天文台預測，本港今日（9月21日）漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。早上最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹微風。天文台展望，本周餘下時間天晴，日間乾燥。下周初部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至9月21日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

周中天色大致良好

天文台指出，廣東今明兩日風勢微弱，同時受高空擾動影響，該區有幾陣驟雨。預料東北季候風會在本周中期逐漸影響華南沿岸，該區天色大致良好。一道廣闊低壓槽會在本周中後期為菲律賓以東海域至南海中部帶來不穩定天氣。

此外，熱帶氣旋杜鵑會在今明兩日橫過日本本州以南海域。在上午5時，杜鵑集結在東京之西南偏南約450公里，預料向東北移動，時速約26公里。

天文台預測，本港今日（9月21日） 大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（9月21日） 大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。（李家傑攝）

中秋大致多雲 局部地區有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）至周六（26日）均介乎27至31度。明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。周三（23日）為二十四節氣的「秋分」，料部份時間有陽光，局部地區有驟雨。 周四（24日）大致天晴，早晚部份時間多雲。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月21日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（25日）為中秋節，與周六均大致多雲，局部地區有驟雨，日間部份時間有陽光，仍介乎27至31度。

下周日（27日）及下周一（28日）均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱達32度，最低均27度。下周二（29日）亦部份時間有陽光，日間酷熱，最高氣溫升至33度。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

