周五上班注意｜天文台料局部雨勢較大　東北季候風南下兩區跌11度

【天文台／HKO／明天的天氣／國慶日天氣／東北季候風】今日國慶日（10月1日）天公造美，本港天晴及酷熱，天文台下午表示，東北季候風未來一兩日影響華南，料明日（2日）漸轉吹東至東北風，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大，周六（3日）初時部份地區驟雨較多。

另外今晚本港秋意漸濃，天文台自動分區預報料明日清晨6時，上水及打鼓嶺分別降至25度及24度，若相比今午最高溫近36度，即半日急降約11度，其後下周二及下周三（6日及7日）是未來九天最低溫的日子，市區氣溫降至24度。



2026年10月1日國慶日天公造美，本港天晴及天氣酷熱，下午多處氣溫上升至34度或以上。（方承恩攝）

2026年10月1日國慶日天公造美，本港天晴及天氣酷熱，下午多處氣溫上升至34度或以上。（方承恩攝）

天文台︰東北季候風未來一兩日影響華南 有驟雨及雷暴

今日（10月1日）是國慶日，天文台下午4時半的天氣概況指，東北季候風未來一兩日影響華南，該區雲量增多，有驟雨及雷暴，而一股季候風補充下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大，驟雨減少，天色漸轉明朗，預料乾燥的東北季候風下周中後期持續影響廣東，該區普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。

天文台10月1日下午在本港多處錄得34度或以上高溫，而尖沙咀總部最高氣溫33.6度，上水及打鼓嶺則是最高溫的地區。（天文台網頁截圖）

天文台10月1日下午自動分區天氣預報顯示，新界北區降溫最明顯，料明日（2日）早上6時上水及打鼓嶺，分別降至25度及24度，即半日急降約11度。（天文台網頁截圖）

打鼓嶺上水下午飆約36度高溫 半日後周五清晨降至24度

截至今午6時，酷熱天氣警告仍然生效，天文台下午在本港多處錄得34度或以上高溫，而尖沙咀總部最高氣溫33.6度，上水及打鼓嶺則是最高溫的地區，下午2時許分別錄得36.9度及35.9度。惟入夜後秋意漸濃，自動分區天氣預報顯示，新界北區降溫最明顯，料明日（2日）清晨6時上水及打鼓嶺，分別降至25度及24度，即半日急降約11度。

天文台10月1日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日部份地區雨勢較大。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰有幾陣驟雨及雷暴 部份地區雨勢較大

天文台九天天氣預報顯示，周五（2日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹微風2級，漸轉東至東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。

周六初時部份地區驟雨較多 下周日多雲有幾陣驟雨

周六（3日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹東風3至4級。大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多。下周日（4日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東風3級，稍後北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台10月1日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周二及下周三（6日及7日）市區氣溫最低24度。（天文台網頁截圖）

天文台10月1日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周三（7日）相對濕度最低45%。（天文台網頁截圖）

下周一離岸高地吹清勁東北風 下周二市區最低24度

下周一（5日）市區氣溫25度至31度，相對濕度60%至95%，吹北至東北風4級，稍後離岸及高地間中5級，即達清勁級別，大致多雲，初時有幾陣雨，日間部份時間天色明朗。下周二（6日）為未來九天最低溫，市區氣溫24度至29度，相對濕度55%至80%，吹北至東北風4級，初時離岸及高地間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

▼2026年10月1日國慶日 全港多區國旗區旗飄揚▼



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下周三相對濕度最低45% 下周四迎「寒露」

下周三（7日）為未來九天最乾燥，市區氣溫24度至30度，相對濕度45%至70%，吹東至東北風4級，大致天晴及乾燥。下周四（8日）是廿四節氣的「寒露」，意思是深秋即將來臨，市區氣溫25度至30度，相對濕度50%至70%，吹東至東北風4級，離岸間中5級，天晴，日間乾燥。

下周五（9日）市區氣溫25度至31度，相對濕度50%至75%，吹東風4級，離岸間中5級，天晴，日間乾燥。下周六（10日）市區氣溫26度至31度，相對濕度50%至75%，吹東風4級，天晴，日間乾燥。