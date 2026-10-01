國慶天氣｜酷熱天氣警告仍生效　最高氣溫34度　明日後日驟雨多

今日（1日）正值國慶，酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，今日大致天晴，日間市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，部份地區極端酷熱，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴。吹微風。



天文台展望，未來一兩日驟雨較多，高溫天氣緩解，下周初至中期天色較為明朗，早上天氣稍涼，最低氣溫下降至約24、25度。



天文台同日早上6時45分發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，請補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至10月1日凌晨5時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風影響華南 未來一兩日有幾陣驟雨

天文台指出，廣東沿岸今日風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區，隨着一股東北季候風影響華南，未來一兩日該區雲量增多及有幾陣驟雨。而較為乾燥的東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼。

天文台指出，今日大致天晴，日間市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，部份地區極端酷熱。（陳永武攝）

明日後日有幾陣驟雨 下周天晴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）和後日（3日）大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區驟雨較多，最高氣溫31度。

下周日（4日）天氣開始轉好，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，下周一（5日）大致多雲，初時有幾陣雨。日間部分時間天色明朗，未來四日（6日至9日）有陽光，天晴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月1日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

