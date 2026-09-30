酷熱天氣｜今日大致天晴　日間市區約34度　新界再高一兩度

酷熱天氣警告生效，天文台今晨（9月30日）指出，受高空反氣旋影響，廣東天色大致良好。天文台預測，本港今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩西南風。



天文台展望，明日（10月1日）國慶日日間仍然酷熱，稍後有幾陣驟雨。隨後兩三日雲量增多，氣溫稍為下降及有幾陣驟雨。



圖為截至9月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期雲量增多及有幾陣驟雨

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱。隨著反氣旋逐漸減弱及受一股東北季候風影響，本周後期華南地區雲量增多及有幾陣驟雨。而較為乾燥的東北季候風補充會在下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼，日間乾燥。

此外，強颱風舒力基昨日逐步減弱為熱帶風暴，會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，熱帶風暴舒力基集結在大阪之東南偏南約540公里，預料向東北移動，時速約18公里。

明日國慶酷熱達33度 下周初早上稍涼

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10月1日）國慶日仍日間酷熱，介乎29至33度，部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。周五（2日）至下周二（6日）均大致多雲，其中周五至下周日（4日）均有幾陣驟雨，同介乎27至31度，周五局部地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月30日清晨6時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（5日）有幾陣雨，日間部份時間天色明朗，最低氣溫25度，最高31度。下周二有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，最低氣溫24度，最高29度。

下周三（7日）及下周四（8日）均日間乾燥，相對濕度最低50%，氣溫均在25至30度之間。其中下周三部份時間有陽光，下周四則大致天晴。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

