天氣｜今日初時有一兩陣微雨 部份地區能見度較低 日間最高31度
撰文：蕭通
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一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測，今日（10月14日）漸轉多雲。初時有一兩陣微雨，部份地區能見度較低。日間最高氣溫約31度。吹微風，漸轉吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。
天文台展望，未來兩三日雲量較多，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。重陽節（18日）及翌日日間天色良好及乾燥。
本周後期風勢較大
天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，本周後期該區風勢較大，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光。下周初偏東氣流會稍為緩和，華南沿岸大致天晴及乾燥。
明至周六有一兩陣微雨 重陽節大致天晴乾燥
天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）部份時間有陽光，早晚有一兩陣微雨。氣溫介乎26至30度。而周五（16日）及周六（17日）均短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨；周五最高30度，周六則為31度。
▼天文台九天天氣預報▼
下周日（18日）為重陽節，早上部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低約55%，最低氣溫27度，最高31度。下周一（19日）及下周二（20日）天晴，日間乾燥及炎熱，相對濕度最低約60%，同介乎27至32度。
下周三（21日）及下周四（22日）均部份時間有陽光，日間乾燥，相對濕度最低約60%及55%。下周三料介乎26至31度，下周四則在25至30度之間。
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