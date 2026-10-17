天氣｜今日早晚有一兩陣雨　最高氣溫30度　明日重陽節同有微雨

天文台表示，今日（17日）大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30度，最高紫外線指數大約是7，強度屬於高，吹和緩東風，風勢間中清勁。天文台展望，明日（18日）重陽節早上大致多雲，有一兩陣微雨，稍後至下周初漸轉天晴乾燥，下周中期日間炎熱。



圖為截至10月17日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋薔琵逐漸增強 可能橫過台灣以東海域

天文台指出，受一股清勁的偏東氣流影響，今日及重陽節初時廣東沿岸風勢較大及有一兩陣雨。隨着高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥，內陸地區漸轉酷熱，預料一股東北季候風會在下週後期影響華南。

此外，熱帶氣旋薔琵會在今明兩日逐漸增強，並橫過關島一帶，於下周初至中期移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會轉向偏北方向橫過台灣以東海域。

天文台表示，今日（17日）大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30度，吹和緩東風，風勢間中清勁。（李家傑攝）

重陽節有一兩陣微雨 稍後漸轉天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）正值重陽節，早上大致多雲，有一兩陣微雨，稍後漸轉天晴乾燥，最高氣溫31度，後日起一連三日（19日至21日）天晴，日間乾燥及炎熱。

下周四（22日）初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，之後連續三日（23日至25日）部份時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月17日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至於下周四（22日）短暫時間有陽光，有一兩陣微雨，下周五（23日）和下周六（24日）部份時間有陽光，日間乾燥。

▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼

