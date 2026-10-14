重陽節｜天文台料周四初時離岸高地吹強風　周日拜山乾燥慎防山火

【天文台／HKO／明天的天氣／重陽節的天氣】天文台今日（14日）下午預測，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨，料明日（15日）初時離岸及高地間中6級，即達強風程度，短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨。



下周日（18日）重陽節正日，孝子賢孫會登高掃墓，市區氣溫27度至31度，早上大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，市民拜山要慎防山火；隨後下周一（19日）是重陽節翌日公眾假期，市區氣溫最高32度，天晴及乾燥。



天文台10月14日下午天氣概況預測，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨。（資料圖片／夏家朗攝）

天文台10月14日下午天氣概況預測，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨。（資料圖片／夏家朗攝）

天文台︰受清勁至強風程度的偏東氣流影響 未來兩三日風勢較大

天文台今午4時半更新天氣概況指，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨，隨着偏東氣流稍為緩和，下周初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥，預料一股東北季候風下周後期影響華南。

明日的天氣︰初時離岸及高地間中吹6級風 早上有微雨

天文台九天天氣預報顯示，明日（15日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至85%，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，即達強風程度，短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨。

天文台10月14日下午4時半更新的九天天氣預報，料明日本港初時離岸及高地間中吹6級風。（天文台網頁截圖）

重陽節的天氣︰市區氣溫最高31度 日間部份時間有陽光及乾燥

周五（16日）及周六（17日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至85%，吹東風4級，間中5級。周五短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨；周六大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

下周日（18日）是重陽節，市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至85%，吹東風4級，高地間中5級，早上大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。市民拜山時請慎防山火。

▼2025年10月29日重陽節市況▼



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重陽節翌日的天氣︰市區氣溫最高32度 天晴及乾燥

下周一（19日）是重陽節翌日公眾假期，市區氣溫26度至32度，相對濕度60%至85%，吹東風3級，天晴，日間乾燥及炎熱。

下周二（20日）及下周三（21日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至85%。下周二吹東風3級，天晴，日間炎熱；下周三吹東北風3至4級，部份時間有陽光。

天文台10月14日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周一至下周三（19日至21日）市區氣溫最高32度。（天文台網頁截圖）

天文台10月14日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九天相對濕度最高85%。（天文台網頁截圖）

下周五「霜降」市區最低氣溫25度 短暫時間有陽光

下周四（22日）市區氣溫26度至30度，相對濕度60%至85%，吹東北風4級，離岸5級，短暫時間有陽光，有一兩陣微雨。

下周五（23日）是廿四節氣的「霜降」，標誌着秋天即將結束、冬天快要到來。當日市區氣溫25度至30度，相對濕度60%至85%，吹東北風4至5級，短暫時間有陽光。