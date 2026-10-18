打風？天文台料超強颱風薔琵續增強　歐美預報周末闖中國東南沿岸

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／重陽節的天氣／明日的天氣／酷熱天氣】天文台周六（17日）發布題為《超強厄爾尼諾與10月的高溫天氣》的文章，指出超強厄爾尼諾已在今年9月形成，本港10月上旬氣溫因而偏高，周三（21日）天文台尖沙咀總部有機會錄得33度以上高溫，或會打破年內最遲出現的酷熱天氣日子的紀錄。



現時位於西北太平洋的熱帶氣旋薔琵已升級超強颱風。天文台預料薔琵將橫過關島一帶，並繼續增強，又指各電腦模式對薔琵下周後期的路徑存在較大的不確定性，大致可分為兩種發展方向，其中歐洲及美國電腦模式料薔琵周末向西移向中國東南沿岸一帶；而人工智能電腦模式「風烏」料轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。



10月17日上午8時的衛星雲圖，圖中巨大雲團為熱帶氣旋薔琵。（天文台圖片）

超強厄爾尼諾今年9月形成 10月上旬氣溫偏高

天文台科學主任（吳彥琳 謝鈞澍 羅家偉 胡灼權 黃穎昕）周六（17日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《超強厄爾尼諾與10月的高溫天氣》的文章。

天文台表示，最新海洋觀測數據顯示，關鍵監測海區的溫度持續上升，超強厄爾尼諾已在今年9月形成，南海至菲律賓一帶的大氣低層受其影響，自9月下旬起已建立反氣旋環流異常，大大抑制該區的深厚對流發展，同時抵達華南沿岸的東北季候風較弱，本港10月上半月的氣溫因而偏高。

今年6至9月關鍵監測海區（尼諾3.4區）的溫度明顯高於過去三次超強厄爾尼諾（即1982至1983年、1997至1998年和2015至2016年）。（天文台圖片）

周三有機會打破年內最遲出現的酷熱天氣日子紀錄

天文台預料，現時影響廣東沿岸的偏東氣流下周初逐漸緩和，同時高空反氣旋會增強，華南沿岸大致天晴及乾燥，而由於風勢微弱，加上充足的陽光有利日間氣溫上升，料周三（21日）本港天氣酷熱，若天文台尖沙咀總部在當日錄得的最高氣溫，達至33度或以上，將會打破年內最遲出現的酷熱天氣日子的紀錄（目前紀錄為2024年10月19日）。

天文台提醒市民請做足防暑措施，多補充水分，同時在風勢微弱的情況下，本港部份地區有機會能見度較低。

不同電腦模式的地面天氣預測，大致可分為兩個情境。（天文台圖片）

歐洲及美國電腦模式料薔琵向西移向中國東南沿岸一帶

天文台並指，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋薔琵，將橫過關島一帶，並繼續增強，下周初至中期移向呂宋以東海域，由於一道西風槽下周中期東移，導致引導薔琵移動的副熱帶高壓脊有所減弱，不過現時電腦模式對西風槽的深度和副高減弱的幅度仍有分歧，加上視乎薔琵屆時的實際位置，其下周後期的路徑存在較大的不確定性，大致可分為以下兩個情境︰

歐洲及美國電腦模式（情境一）︰西風槽較淺，副高維持較強，引導薔琵向西移向中國東南沿岸一帶，其後受東北季候風影響，薔琵逐漸減弱。



人工智能電腦模式「風烏」（情境二）：西風槽較深，副高較弱，薔琵會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶



薔琵10月17日的路徑概率預報。（天文台圖片）

薔琵外圍下沉氣流下周後期為華南帶來高溫天氣 本港或天氣酷熱

天文台又指，無論如何，薔琵的外圍下沉氣流下周後期為華南帶來高溫天氣，酷熱天氣有機會再度影響本港，但隨後的天氣仍存在變數，若薔琵轉向偏北移向琉球群島至東海一帶而遠離廣東沿岸（即情境二），下周末期間沿岸地區天色將大致良好；反之，若薔琵向偏西移向中國東南沿岸（即情境一），該區會有驟雨。

內地中央氣象台10月18日凌晨12時發布的薔琵路徑預測圖顯示，薔琵將移向台灣以東海域，目前已升級至超強颱風。（中央氣象台圖片）

中央氣象台料超強颱風薔琵移向台灣以東海域

此外，內地中央氣象台周日（18日）凌晨12時發布的薔琵路徑預測圖顯示，薔琵目前已升級至超強颱風，將向西北偏西方向，移向台灣以東海域，料未來120小時繼續維持強度。

天文台10月17日晚上11時20分更新的九天天氣預報，料重陽節（18日）早上有一兩陣微雨。（天文台網頁截圖）

重陽節的天氣︰初時高地間中吹強風 早上有一兩陣微雨

天文台周六晚上11時20分更新的九天天氣預報顯示，周日（18日）重陽節市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至85%，吹東風4至5級，初時高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥。

重陽節翌日的天氣︰市區最高32度 初時部份地區能見度較低

周一（19日）重陽節翌日公眾假期，市區氣溫26度至32度，相對濕度60%至85%，吹東風2至3級，天晴，初時部份地區能見度較低，日間乾燥及炎熱。

天文台10月17日晚上11時20分更新的九天天氣預報，料周三及周六（21日及24日）市區氣溫最高33度。（天文台網頁截圖）

天文台10月17日晚上11時20分更新的九天天氣預報，料周五及周六（23日及24日）相對濕度最低50%。（天文台網頁截圖）

酷熱天氣注意 周三及周六市區氣溫最高33度

此外，接下來數日本港天氣炎熱，天文台表示隨着高空反氣旋增強及偏東氣流緩和影響，周三（21日）市區氣溫27度至33度；而外圍下沉氣流下周後期為華南帶來大致晴朗及高溫天氣，周六（24日）市區氣溫26度至33度。