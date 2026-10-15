天氣｜今日大致多雲　早上有一兩陣微雨　日間最高31度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，今日（10月15日）大致多雲。早上有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（16日）短暫時間有陽光。星期六（17日）雲量較多及有一兩陣雨。重陽節（18日）及翌日漸轉天晴乾燥。



圖為截至10月15日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來一兩日風勢較大及有一兩陣雨

天文台指出，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨。隨著偏東氣流稍為緩和，下周初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥。預料一股東北季候風會在下周後期影響華南。

天文台預測，本港今日（10月15日）大致多雲。早上有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約31度。（陳永武攝）

重陽節部份時間有陽光及乾燥 下周一及周二天晴炎熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）至下周日（18日）的重陽節均介乎27至31度。明日短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨。周六（17日）大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。重陽節則早上大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約60%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月15日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（19日）及下周二（20日）均天晴及日間炎熱，最高均32度。其中，下周一日間乾燥，相對濕度最低約60%。下周三（21日）仍介乎27至32度，部份時間有陽光。

下周四（22日）及下周五（23日）的二十四節氣「霜降」均短暫時間有陽光，最低分別26及25度，最高均30度。其中，下周四有一兩陣微雨。

▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼

