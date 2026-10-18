重陽節天氣｜今早有一兩陣微雨　最高氣溫31度　未來兩三日皆天晴

今日（18日）正值重陽節，天文台表示，今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是7，強度屬於高，吹和緩至清勁東風，初時高地間中吹強風。天文台展望，未來兩三日天晴乾燥，本周三（21日）日間酷熱。



圖為截至10月18日凌晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋薔琵路徑存在變數

天文台指出，受偏東氣流影響，今日初時廣東沿岸風勢較大及有一兩陣雨，隨着高空反氣旋增強及偏東氣流緩和，本周初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥，天氣漸轉酷熱。預料一股東北季候風會在本週中期影響華南。

此外，熱帶氣旋薔琵會在今日橫過關島一帶，本周初至中期移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶，其外圍下沉氣流會在本周後期為華南帶來大致晴朗及高溫的天氣。

天文台表示，今日（18日）大致多雲，早上有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約31度。（李家傑攝）

明日起一連三日天晴 周三周四有雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日起一連三日（19日至21日）天晴，日間乾燥及炎熱，當中本周三（21日）雖然最高氣溫達33度，但晚上有一兩陣雨，雨勢持續到翌日（22日）。

本周五（23日）和本周六（24日）大致天晴及乾燥，日間炎熱，之後兩日（25日和26日）部份或短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月18日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至於下周四（22日）短暫時間有陽光，有一兩陣微雨，下周五（23日）和下周六（24日）部份時間有陽光，日間乾燥。

▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼

