遊台注意｜多地料超強颱風薔琵撲台灣　天文台料襲港機率不到三成

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／重陽節的天氣／明日的天氣／酷熱天氣】現時位於西北太平洋的熱帶氣旋「薔琵」已升級超強颱風。天文台預計，「薔琵」會在未來兩三日橫過呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。據天文台路徑概率預報，預計薔琵襲港機率不到三成。中美日韓台五地的氣象部門則預計，薔琵未來數日將大機會逼近台灣。

本港天氣方面，天文台指，琵襲的外圍下沉氣流會在本周後期為華南帶來大致晴朗及高溫的天氣。隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和及受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致天晴及乾燥，天氣漸轉酷熱。



現時位於西北太平洋的熱帶氣旋「薔琵」已升級超強颱風。（美國聯合颱風警報中心圖片）

天文台「熱帶氣旋路徑概率預報」。（天文台圖片）

路徑存變數 下沉氣流本周後期帶來高溫天氣

超強颱風「薔琵」昨日（17日）夜間由強颱風級加強為超強颱風級，其中心今早11時位於關島偏西方向約210公里（北緯13.1度，東經142.9度），中心附近最大風力每秒62米，中心最低氣壓為915百帕，七級風圈半徑250至350公里，十級風圈半徑100至120公里，十二級風圈半徑40公里。預計將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，並將繼續增強。

天文台預計，薔琵會在未來兩三日橫過呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。其外圍下沉氣流會在本周後期為華南帶來大致晴朗及高溫的天氣。據天文台「熱帶氣旋路徑概率預報」，薔琵未來九日經過香港、澳門、廣東省沿海城市的概率約為20%至30%。

日本氣象廳預計薔琵未來數日將大機會逼近台灣。（日本氣象廳圖片）

美國聯合颱風警報中心預計薔琵未來數日將大機會逼近台灣。（美國聯合颱風警報中心圖片）

颱風「薔琵」持續增強，逐漸向台灣以東海域靠近。（台灣中央氣象署圖片）

中國中央氣象台預計薔琵未來數日將大機會逼近台灣。（中央氣象台圖片）

韓國氣象廳預計薔琵未來數日將大機會逼近台灣。（韓國氣象廳圖片）

五地氣象部門料薔琵撲台灣

中國中央氣象台、美國聯合颱風警報中心、日本氣象廳、韓國氣象廳、台灣中央氣象署則預計薔琵未來數日將大機會逼近台灣，周四（22日）將接近台灣東部海面。至於後續路徑，台灣中央氣署指，仍有變數，可能北轉，也不排除持續往西接近甚至登陸台灣。

傳統電腦預測模式預計薔琵路徑



+ 2

人工智能預測模式預計薔琵路徑



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傳統預測模式料台灣登陸 AI模式料轉北

全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預測模式都預計薔琵會在台灣南部登陸，其後移向福建一帶。各主要AI人工智能預測模式結果則大相逕庭，「歐中AIFS」與傳統模式接近，都是登陸台灣；「風烏」預計薔琵周四起轉北，移向沖繩一帶；「伏羲」則預計周五（23日）起開始轉北，有機會在台灣北部附近掠過；「盤古」的預測路徑則介乎「風烏」及「伏羲」之間，又預計薔琵轉彎北上韓國濟州。

不過，有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，或會有較大誤差。

天文台10月18日早上11時30分更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台10月18日早上11時30分更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台10月18日早上11時30分更新九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日的天氣：26至32度 日間乾燥及炎熱

至於本港天氣，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和及受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致天晴及乾燥，天氣漸轉酷熱。預料一股東北季候風會在本週中期影響華南。據天文台九天天氣預報，明日周一（19日）氣溫介乎26至32度，濕度介乎60%至85%，大致天晴；日間乾燥及炎熱。周二（20日）天晴，日間乾燥及炎熱；最低氣溫升一度。

下周初連續三日有驟雨

周三（21日）氣溫進一步上升，介乎26至33度，大致天晴，初時部分地區能見度較低。日間乾燥及酷熱。晚上有一兩陣微雨。周四大致多雲，氣溫介乎25至31度；初時有一兩陣雨。日間部分時間有陽光及乾燥。周五、周六（24日）氣溫回升，日間酷熱，全日介乎26至33度，大致天晴及乾燥。周六晚上有一兩陣驟雨；下周初（25日至27日）連續三日亦有驟雨。