天氣｜今日天晴乾燥　日間炎熱約32度　新界再高一兩度

受高空反氣旋影響，華南天色大致良好。同時，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和。天文台預測，今日（10月19日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，相對濕度最低約60%；吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，未來數日大致天晴及乾燥。星期三（21日）日間酷熱。



圖為截至10月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋薔琵將橫過呂宋以東海域

天文台指出，隨著現時影響廣東沿岸的偏東氣流逐漸緩和及受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致天晴及乾燥，天氣漸轉酷熱。預料一股東北季候風會在本周中期影響華南。

此外，熱帶氣旋薔琵會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。其外圍下沉氣流會在本周後期為華南帶來大致晴朗及高溫的天氣。

天文台預測，本港今日（10月19日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（10月19日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

周三酷熱達33度 「霜降」料乾燥酷熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）天晴，日間乾燥及炎熱，介乎27至32度，相對濕度至周四（22日）均最低約60%。周三（21日）大致天晴，初時部份地區能見度較低。日間乾燥及酷熱，介乎26至33度，晚上有一兩陣微雨。周四（22日）大致多雲。初時有一兩陣雨。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫稍為回落至31度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月19日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（23日）為二十四節氣「霜降」，當日及周六（24日）均大致天晴及乾燥，日間酷熱，同介乎26至33度，相對濕度最低均50%。其中，周六晚上有一兩陣驟雨。

下周日（25日）及下周一（26日）大致多雲及有驟雨，日間短暫時間有陽光，最低均26度，最高分別31及30度。下周二（27日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫在25至29度之間。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼

