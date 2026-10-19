颱風薔琵｜天文台下調襲港機率至不足兩成　路徑圖料台灣邊緣擦過

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／明日的天氣／酷熱天氣】位於西北太平洋的超強颱風「薔琵」正逐漸逼近台灣。日前天文台指，其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸或轉北移向琉球群島一帶。天文台今早（19日）首度公布路徑圖，預料薔琵較大機會逐漸轉向較偏北方向移動，將在本周六（24日）在台灣東北面對出海面掠過。天文台並將薔琵襲港機率由兩至三成調低至一至兩成。



本港天氣方面，天文台指，受薔琵外圍下沉氣流影響，本周後期華南大致晴朗，日間非常乾燥及酷熱，本周五（23日）最高將達到33度。未來一兩日，高空反氣旋會覆蓋華南，該區普遍晴朗及乾燥，天氣漸轉酷熱；一股東北季候風會在本周中期影響華南。



位於西北太平洋的超強颱風「薔琵」正逐漸逼近台灣。（美國國家海洋暨大氣總署圖片）

據天文台路徑圖，薔琵會以超強颱風姿態逐漸向台灣靠近，至本周五（23日）早上減弱為強颱風，周六（24日）進一步減弱為颱風，在新北市貢寮對出海面掠過。（天文台圖片）

天文台路徑概率預報指，未來九日薔琵襲港機率為一至兩成，回到上調前的水平。（天文台圖片）

天文台首公布路徑圖 料在台灣東北對出海面掠過

天文台指，正午12時，超強颱風薔琵集結在雅蒲島以北約550公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋以東海域。預料薔琵會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有機會移向中國東南沿岸，亦有機會轉向偏北移向琉球群島至東海一帶。

據天文台路徑圖，薔琵會以超強颱風姿態逐漸向台灣靠近，中心附近最高持續風速一直保持在200公里以上，至本周五（23日）早上減弱為強颱風，周六（24日）進一步減弱為颱風，在新北市貢寮對出海面掠過。至於路徑概率預報，則預計未來九日薔琵襲港機率為一至兩成，回到上調前的水平。

中國中央氣象台預計薔琵會在台灣本島邊緣掠過。（中國中央氣象台圖片）

美國聯合颱風警報中心預計薔琵會在台灣本島邊緣掠過。（美國聯合颱風警報中心圖片）

日本氣象廳預測薔琵可能登陸台灣。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳預測薔琵可能登陸台灣。（韓國氣象廳圖片）

台灣中央氣象署預測薔琵將轉偏北移動，與台灣保持一定距離。（台灣中央氣象署圖片）

五地氣象部門預測各異 日韓料登陸台灣

中國中央氣象台、美國聯合颱風警報中心、日本氣象廳、韓國氣象廳、台灣中央氣象署日前都預計薔琵未來數日將大機會逼近台灣，但未有明確後續路徑。今日五地氣象部門發布的預測各異，日韓預測薔琵可能登陸台灣；中美預計路徑與本港天文台相似，即台灣本島邊緣掠過；台灣氣象署則預測颱風將轉偏北移動，與台灣保持一定距離。

傳統電腦預測模式預計薔琵路徑



人工智能預測模式預計薔琵路徑



傳統電腦預測模式隨AI模式北調

至於電腦預測模式，傳統的全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）日前都預計薔琵會在台灣南部登陸，最新預測亦北調，預計會在花蓮附近登陸。各主要AI人工智能預測模式則將預測路徑再向北調，「歐中AIFS」預計的路徑與中港美氣象部門相似；「風烏」維持預計薔琵會移向沖繩；「盤古」、「伏羲」則預計薔琵會移向石垣及宮古島一帶。

不過，有關預測結果由電腦直接轉出，未經科學主任人手調整，或會有較大誤差。

天文台10月19日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台10月19日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台10月19日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日的天氣：27至32度 日間乾燥及炎熱

至於本港天氣，高空反氣旋未來一兩日會覆蓋華南，該區普遍晴朗及乾燥，天氣漸轉酷熱。天文台九天天氣預報，明日周二（20日）天晴，日間乾燥及炎熱，氣溫介乎27至32度，濕度介乎60%至85%。

天文台又預料，一股東北季候風會在本周中期影響華南。周三（21日）氣溫進一步上升，介乎26至33度，大致天晴，初時部分地區能見度較低；日間乾燥及酷熱；稍後局部地區有驟雨。周四（22日）介乎25至32度，初時部分時間多雲，有一兩陣雨。日間大致天晴，天氣乾燥及炎熱。

受薔琵外圍下沉氣流影響，周五大致天晴及乾燥，日間酷熱；氣溫介乎26至33度。周六最高氣溫略降一度，日間炎熱。兩日濕度介乎40%至75%。下周初（25日至27日）連續三日有驟雨；下周三（28日）氣溫則略降至25至29度。