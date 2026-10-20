薔琵超強颱風急轉彎　天文台兩大路徑預測　周五「霜降」因它酷熱

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／明日的天氣／酷熱天氣】超強颱風「薔琵」正逼向台灣，按中央氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」資料，「薔琵」路徑不確定但將繼續增強，今日至明日（20日至21日）達巔峰。

香港天文台則指，薔琵會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，隨後有較大機會於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海，但亦有機會靠近台灣至福建一帶。根據天文台熱帶氣旋位置及路徑圖，「薔琵」呈急轉彎走勢，比之前預測稍遠離台灣，更觸不了香港800公里範圍警戒線。

不過，「薔琵」對香港天氣影響有一點幾可肯定，就是其外圍下沉氣流在本周後期為華南帶來晴朗酷熱及非常乾燥的天氣。最新預測，本港在周五「霜降」（23日）當日市區最高氣溫或達33度。



天文台熱帶氣旋位置及路徑圖，「薔琵」呈急轉彎走勢，比之前預測稍遠離台灣，更觸不了香港800公里範圍警戒線。（天文台網頁）

香港天文台今早更新九天天氣預報指，廣東地區明日（21日）風勢微弱，大致天晴及酷熱而一股乾燥的東北季候風會在明日稍後逐步影響華南沿岸。

較大機會台灣以東海域轉偏北 亦有機會靠近台灣至福建

預報又指，「薔琵」會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，隨後有較大機會於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海，亦有機會靠近台灣至福建一帶。

周五是廿四節氣的「霜降」，意指秋季進入尾聲，天氣漸寒，而香港在「霜降」平均氣溫約24度左右，秋意漸濃。然而，天文台指，「薔琵」外圍下沉氣流在本周後期為華南帶來晴朗酷熱及非常乾燥的天氣，周四（22日）天氣炎熱，市區最高32度，到翌日「霜降」預測最高更達33度。

天文台10月20日早上更新的九天天氣預報。（天文台網頁）

明日的天氣：部份地區極端酷熱

不過，酷熱天氣明日先出現。天文台指本港今日大致天晴，下午炎熱及乾燥。吹輕微至和緩東風。展望明日部份地區極端酷熱，而本周餘下時間至周末期間大致天晴，日間仍然持續炎熱及乾燥。