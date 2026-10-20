薔琵超強颱風不入打風警戒線　酷熱周三先來　一區達37度極端酷熱

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／明日的天氣／酷熱天氣】超強颱風「薔琵」正逼向台灣，香港天文台料薔琵會在未來一兩日橫過呂宋以東海域，隨後有較大機會於台灣以東海域轉向偏北方向橫過東海。

根據天文台熱帶氣旋位置及路徑圖，「薔琵」觸不了香港800公里範圍警戒線，但其外圍下沉氣流在本周後期為華南帶來晴朗酷熱及非常乾燥的天氣，而酷熱天氣明日（21日）率先來到，天文台料市區最高33度，上水在明午更達37度，而天水圍及元朗亦達36及35度，達「極端酷熱」水平。



天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，上水在10月21日下午達37度，而天水圍及元朗亦達36及35度，達「極端酷熱」水平。（天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報）

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖，「薔琵」呈急轉彎走勢，比之前預測稍遠離台灣，更觸不了香港800公里範圍警戒線。（天文台網頁）

香港天文台今早更新九天天氣預報指，廣東地區明日（21日）風勢微弱，大致天晴及酷熱而一股乾燥的東北季候風會在明日稍後逐步影響華南沿岸。

明日的天氣：部份地區極端酷熱

酷熱天氣明日先出現。天文台指本港今日大致天晴，下午炎熱及乾燥。吹輕微至和緩東風，展望明日部份地區極端酷熱，而本周餘下時間至周末期間大致天晴，日間仍然持續炎熱及乾燥。

天文台10月20日早上更新的九天天氣預報。（天文台網頁）

天文台料明日市區最高33度，天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，上水在明日下午2時達37度，而天水圍及元朗亦達36及35度，達「極端酷熱」水平。

天文台10月20日預測香港部份地區於10月21日極端酷熱；圖為2026年9月27日，高空反氣旋為本港帶來晴朗及酷熱天氣。（資料圖片/鄧倩螢攝）

「打風不成三日熱」？天文台曾解釋

「打風不成三日雨」是香港及華南地區的一句民間俗語，那麼何解「打風不成三日熱」呢？天文台在2021年4月一篇名為「熱帶氣旋觸發的高溫與風暴潮」的文章提到，大家可能會留意到，有時候當熱帶氣旋在台灣或呂宋海峽附近時，香港天氣會非常悶熱，風勢微弱和陽光充沛。

文章指，這都是由熱帶氣旋外圍的下沉氣流所造成。熱帶氣旋中心附近有猛烈的上升氣流，當氣流到達對流層頂時，由於更高層大氣（平流層）一般處於穩定狀態，氣流不能再上升，隨之便會往水平方向擴散，最終在熱帶氣旋外圍形成下沉氣流。下沉氣流既會令氣溫上升，亦不利雲的形成，故受影響地區很多時陽光普照、悶熱及有煙霞。