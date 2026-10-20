超強厄爾尼諾｜周三勢破年內最遲酷熱天氣紀錄　上水37度有得解？

【打風／香港天文台／HKO／薔琵／移動路徑／明日的天氣／超強厄爾尼諾／超級厄爾尼諾】超強颱風「薔琵」逼向台灣，香港天文台雖料「薔琵」觸不了香港800公里範圍警戒線，但其外圍下沉氣流在本周後期為華南帶來晴朗酷熱及非常乾燥的天氣

「薔琵」外圍下沉氣流未到，酷熱天氣明日（21日）率先來到，天文台料市區最高33度，勢破年內最遲發出酷熱天氣紀錄，料上水明午更達37度，天水圍及元朗亦達36及35度，達「極端酷熱」水平。天文台日前「超強厄爾尼諾與10月的高溫天氣」文章，可解這次10月下旬的「極端酷熱」何解出現。



天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，上水在10月21日下午達37度，而天水圍及元朗亦達36及35度，達「極端酷熱」水平。（天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報）

香港天文台今早更新九天天氣預報指，廣東地區明日（21日）風勢微弱，大致天晴及酷熱而一股乾燥的東北季候風會在明日稍後逐步影響華南沿岸。

明日的天氣：上水明午或達37度

酷熱天氣明日先出現。天文台指本港今日大致天晴，下午炎熱及乾燥。吹輕微至和緩東風，展望明日部份地區極端酷熱，而本周餘下時間至周末期間大致天晴，日間仍然持續炎熱及乾燥。

天文台10月20日早上更新的九天天氣預報。（天文台網頁）

天文台料明日市區最高33度，天文台香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，上水在明日下午2時達37度，而天水圍及元朗亦達36及35度，達「極端酷熱」水平。若明日最高氣溫達33度或以上，天文台發出酷熱天氣警告，將打破年內最遲出現酷熱天氣紀錄，而現有紀錄為是2024年10月19日保持，當日香港天文台總部錄得最高氣溫33.6℃，是自有記錄以來全年最遲錄得酷熱天氣（33℃或以上）的日子。

超強厄爾尼諾是什麼？

10月下旬才酷熱，除了老掉牙的一句「秋老虎」發威，可有科學解釋？天文台上周六（17日）就發表了一篇題為「超強厄爾尼諾與10月的高溫天氣」的文章，當中提到了3點：

1.受超強厄爾尼諾影響，10月上半月華南地區出現反氣旋環流異常，加上抵達沿岸地區的東北季候風亦較弱，本港氣溫因而偏高。

2.由於風勢微弱及受高空反氣旋影響，預料星期三本港日間酷熱。

3.熱帶氣旋薔琵的外圍下沉氣流會在下周後期為廣東帶來大致晴朗及高溫的天氣。



文章指，最新海洋觀測數據顯示，關鍵監測海區的溫度持續上升，超強厄爾尼諾已在今年9月形成。受其影響，南海至菲律賓一帶的大氣低層自9月下旬起已建立反氣旋環流異常，大大抑制該區的深厚對流發展，同時抵達華南沿岸的東北季候風較弱，本港10月上半月的氣溫因而偏高。

文章提到，預料當時影響廣東沿岸的偏東氣流會在本周初逐漸緩和，同時高空反氣旋會增強，華南沿岸大致天晴及乾燥。由於風勢微弱，加上充足的陽光有利日間氣溫上升，預料周三本港天氣酷熱。若天文台總部在當日錄得的最高氣溫達33.0度或以上，將會打破年內最遲出現的酷熱天氣日子的紀錄（目前紀錄為2024年10月19日）。

天文台10月20日預測香港部份地區於10月21日極端酷熱；圖為2026年9月27日，高空反氣旋為本港帶來晴朗及酷熱天氣。（資料圖片/鄧倩螢攝）

「打風不成三日熱」？天文台曾經解釋

「打風不成三日雨」是香港及華南地區的一句民間俗語，那麼何解「打風不成三日熱」呢？天文台在2021年4月一篇名為「熱帶氣旋觸發的高溫與風暴潮」的文章提到，大家可能會留意到，有時候當熱帶氣旋在台灣或呂宋海峽附近時，香港天氣會非常悶熱，風勢微弱和陽光充沛。

文章指，這都是由熱帶氣旋外圍的下沉氣流所造成。熱帶氣旋中心附近有猛烈的上升氣流，當氣流到達對流層頂時，由於更高層大氣（平流層）一般處於穩定狀態，氣流不能再上升，隨之便會往水平方向擴散，最終在熱帶氣旋外圍形成下沉氣流。下沉氣流既會令氣溫上升，亦不利雲的形成，故受影響地區很多時陽光普照、悶熱及有煙霞。