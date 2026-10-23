霜降天氣｜今日天晴炎熱　市區最高氣溫32度　明日同樣炎熱

今日（23日）正值二十四節氣「霜降」，天文台表示，今日天晴，日間炎熱及非常乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高，吹和緩至清勁北至西北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台預測，未來一兩日天晴及非常乾燥，部份地區酷熱，日夜溫差頗大，下周初部份時間有陽光。



圖為截至10月23日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

薔琵預料橫過台灣以東海域

天文台指出，受大陸氣流影響，今明兩日華南非常乾燥，天色普遍晴朗。熱帶氣旋薔琵會在今日橫過台灣以東海域，隨後有較大機會轉向偏北方向橫過東海，並移向日本九州至韓國一帶，但仍有機會掠過台灣及浙江沿岸。受其外圍下沉氣流影響，本周後期廣東沿岸天氣酷熱。預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下周初至中期逐漸影響華南沿岸，該區部分時間有陽光。

今日（23日）正值二十四節氣「霜降」，天文台表示，今日天晴，日間炎熱及非常乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

凌晨約5時，強颱風薔琵集結在台北之東南約400公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過台灣以東海域。

今日（23日）正值二十四節氣「霜降」，天文台表示，今日天晴，日間炎熱及非常乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

下周一起連續四日有雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）和後日（25日）天晴乾燥，當中明日日間炎熱，最高氣溫32度，下周一起連續四日（26日至29日）有雨，下周五（30日）部分時間有陽光，但下周六（31日）雖然部份時間有陽光，但稍後有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月23日凌晨5時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼

