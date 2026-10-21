超強颱風薔琵｜進化巨型風眼並列今年風王　天文台料周五掠石垣島

【打風／香港天文台／HKO／熱帶氣旋／薔琵／移動路徑／明日的天氣／酷熱天氣】天文台今日（21日）晚上預測，超強颱風薔琵較大機會移向日本，亦有機會靠近台灣至福建。根據天文台最新預測路徑圖顯示，薔琵周五（23日、廿四節氣中的「霜降」）靠近台灣東部沿岸，掠過日本石垣島一帶，同時減弱至強颱風級別，其後下周日（25日）登陸日本九州，並逐漸減弱。



天文台又預料，受薔琵的外圍下沉氣流影響，周五市區氣溫最高33度，有可能打破天文台尖沙咀總部最遲出現酷熱天氣日子紀錄。另外翻查資料，薔琵今日已發展至巔峰期，從太空的攝錄機也能清晰看見風眼，中心附近最高持續風速240公里，相比去年超強颱風樺加沙更高，與白海豚等並列今年的「風王」。



薔琵10月21日已發展至巔峰期，核心結構相當完整，風眼渾圓。（Tropical Tidbits圖片）

英國私人太空影像串流公司「Sen Corporation Limited」公開國際太空站（ISS）歐洲太空總署哥倫布實驗艙外的SpaceTV-1攝影系統所拍攝的影片，顯示薔琵的結構非常完整，風眼清晰可見。（Sen Corporation Limited影片截圖）

天文台10月21日下午2時更新的薔琵預測路徑圖，料周五（23日）靠近台灣東部沿岸，掠過日本石垣島一帶，同時減弱至強颱風級別。（天文台圖片）

天文台料薔琵周四（22日）的中心附近最高持續風速減弱至205公里，但仍有超強颱風的強度。（天文台網頁截圖）

天文台︰薔琵較大機會移向日本 亦有機會靠近台灣至福建

天文台今日（21日）下午4時半更新的天氣概況指，熱帶氣旋薔琵未來一兩日移向台灣以東海域，隨後有較大機會轉向偏北方向，橫過東海並移向日本，亦有機會靠近台灣至福建一帶。

天文台預測路徑圖料薔琵周五強颱風級掠過石垣島

根據天文台今午2時更新的薔琵預測路徑圖顯示，超強颱風薔琵中心附近最高持續風速達每小時240公里，預料周四（22日）維持超強颱風級別，向西北偏北方向移動；周五（23日）靠近台灣東部沿岸，掠過日本石垣島一帶，同時減弱至強颱風級別，隨後轉往北方移動。

目前已有本港航空公司取消周四（22日）來往沖繩的航班，預料未來三日往返台北的航班也受影響，準備到當地旅遊的市民，須留意航空公司的最新公布。

熱帶氣旋薔琵的體形非常龐大。（日本氣象廳網頁截圖）

料薔琵下周日登陸日本九州後橫越本州並逐漸減弱

路徑圖又預料，薔琵周六（24日）逼近浙江省寧波市對開海域，同時減弱至颱風級，改往東北方向移動；下周日（25日）登陸日本九州，同時減弱至強烈熱帶風暴級，橫過本州並逐漸轉化成溫帶氣旋。

內地中央氣象台料薔琵周五（23日）以強颱風級別靠近台灣東部沿岸，掠過日本石垣島一帶。（中央氣象台圖片）

內地中央氣象台今日傍晚6時發布的未來120小時路徑預報，與天文台的預測相近，同樣料薔琵周五（23日）以強颱風級別靠近台灣東部沿岸，掠過日本石垣島一帶。

薔琵中心附近最高持續風速240公里 與白海豚等並列今年「風王」

翻查資料，薔琵今日（21日）已發展至巔峰期，核心結構相當完整，從太空的攝錄機也能清晰看見風眼，其中心附近最高持續風速240公里，較去年為本港帶來嚴重破壞的超強颱風樺加沙更高風速，同時追平今年森拉克、巴威及白海豚的巔峰期，並列今年的「風王」。

天文台10月21日晚上7時50分更新的九天天氣預報，料周五至下周日（23日至25日）本港天晴。（天文台網頁截圖）

受薔琵的外圍下沉氣流影響 周五「霜降」市區氣溫最高33度

天文台天氣概況又指，受薔琵的外圍下沉氣流影響，本周後期中國東南部天色普遍晴朗，天氣酷熱及非常乾燥，預料一股微弱的東北季候風補充下周初影響廣東。

天文台今晚7時50分更新的九天天氣預報顯示，本周五（23日）市區氣溫達25度至33度，相對濕度35%至70%，吹北至西北風4級，離岸及高地間中5級，天晴，日間酷熱及非常乾燥。同時周五是廿四節氣中的「霜降」，為秋季的最後一個節氣，代表即將踏入冬季。

天文台10月21日晚上7時50分更新的九天天氣預報，料周五（23日）市區氣溫最高33度。（天文台網頁截圖）

天文台10月21日晚上7時50分更新的九天天氣預報，料周五及周六（23日及24日）相對濕度最低35%。（天文台網頁截圖）

周五或打破天文台尖沙咀總部最遲出現酷熱天氣日子紀錄

天文台科學主任（吳彥琳 謝鈞澍 羅家偉 胡灼權 黃穎昕）上周六（17日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《超強厄爾尼諾與10月的高溫天氣》的文章，便提到若天文台尖沙咀總部本周錄得的最高氣溫，達至33度或以上，將會打破年內最遲出現的酷熱天氣日子的紀錄（目前紀錄為2024年10月19日）。