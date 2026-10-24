天氣｜今日天晴炎熱　市區最高氣溫32度　明日天晴及日夜溫差較大

天文台表示，今日（24日）天晴，日間炎熱及非常乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高，吹和緩偏北風，離岸風勢間中清勁，高地達強風程度。初時海有湧浪。天文台預測，明日（25日）大致天晴及乾燥，日夜溫差仍然較大，隨後一兩日部分時間有陽光，下周中期風勢較大。



圖為截至10月23日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

薔琵徘徊台灣以東海域一帶 稍後向東北偏北移動

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日廣東天色普遍晴朗，日夜溫差頗大，隨着季候風補充逐漸影響華南沿岸，下周中期該區風勢較大，雲量較多。

凌晨約5時，颱風薔琵集結在台北之東南約120公里，預料初時移動緩慢，於台灣以東海域一帶徘徊，稍後向東北偏北移動，時速約22公里，移向東海。

天文台表示，今日（24日）天晴，日間炎熱及非常乾燥，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

明日天晴乾燥 下周多日有雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10月25日）大致天晴，日間乾燥，最高氣溫31度，後日（10月26日）部份時間有陽光，下周一（10月27日）雖然部份時間有陽光，稍後有一兩陣雨，雨勢持續至下周四（10月29日），雖然下周五（10月30日）部份時間有陽光，但之後兩日（10月31日及11月1日）均有一兩陣微雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月24日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼

