萬聖節天氣｜今日天晴乾燥　最高氣溫29度　晚上多雲吹微風

今日（10月31日）正值萬聖節，天文台表示，今日大致天晴，早上市區最低氣溫約25度，新界再低兩三度，日間乾燥，最高氣溫約29度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高，晚上漸轉多雲，吹微風，漸轉吹和緩偏東風，風勢間中清勁。天文台展望明日（11月1日）大致多雲，初時有一兩陣雨，後日（11月2日）部份時間有陽光，隨後一兩日風勢較大。



圖為截至10月31日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初至中期將受東北季候風影響 華南地區風勢較大及有雨

天文台指出，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。同時，廣東風勢微弱。此外，預料一股偏東氣流會在今早逐漸影響沿岸地區，今明兩日該區雲量逐漸增多。受一股東北季候風影響，下周初至中期華南地區風勢較大及早晚有一兩陣雨，預料東北季候風補充會在下週後期影響廣東沿岸。

天文台表示，今日（31日）大致天晴，早上市區最低氣溫約25度，新界再低兩三度，日間乾燥，最高氣溫約29度，最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。（李家傑攝）

明日有一兩陣雨 下周普遍時間有雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11月1日）大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，雨勢持續至下周三（11月4日），下周四（11月5日）大致多雲，日間部份時間有陽光，但下周五起一連三日（11月6日至8日）均有雨，日間短暫時間有陽光或部份時間天色明朗。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月31日凌晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼

