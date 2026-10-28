全球7年有300萬人熱死！專家籲將氣候變化列「全球衛生緊急狀態」

一項醫學報告指出，2016年至2023年間，全球約300萬人死於高溫，其中近七成的死亡病例可歸因於人為造成的氣候變化。研究人員呼籲將氣候變化列為「全球衛生緊急狀態」，促使各國制定長期應對政策。



法新社報道，英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）星期三（10月28日）發表第10份氣候變化與健康報告，由來自30個國家的146名研究人員共同編寫。

報告指出，2023年全球高溫相關死亡人數達到創紀錄的71萬人，其中超過七成與人為氣候變化有關。

2026年8月1日，德國考布（Kaub）水位測量站顯示，在歐洲熱浪期間，萊茵河水位為32公分。（Reuters）

《刺針倒計時》（Lancet Countdown）健康與氣候研究項目執行主任羅馬內洛（Marina Romanello）說，自2015年《巴黎協定》簽署以來的八年間，全球約300萬人死於高溫，相當於威爾士全部人口在八年內因高溫喪生。「其中，68%的死亡可直接歸咎於氣候變化。」

她強調，各國應將氣候變化視為全球衛生緊急狀態，採取協調一致的長期措施，增強韌性及提升應對能力，而不是等到災難發生後才逐一處理。

研究人員指出，氣候變化不僅增加極端高溫的強度和頻率，也對全球經濟造成沉重負擔。

過去三年，高溫導致勞動生產力下降，全球經濟每年損失超過1萬億美元（約7.85萬億港元）。

2026年8月25日，由於熱浪來襲，日本政府對東京等地區發布中暑預警。（Reuters）

其中，東南亞和非洲地區受創最嚴重，估計經濟損失分別相當於國內生產總值（GDP）的3.9%和3.2%，遠高於歐洲的0.2%及美洲的1.5%。

報告也指出，化石燃料目前仍佔全球能源供應的80%，相關空氣污染每年導致約273萬人死亡。

不過，全球應對氣候變化也取得一些進展。自2016年以來，世界衛生組織194個成員國中，已有56國調整醫療衛生及預警系統，以更好地應對極端天氣。

2025年全球清潔能源投資達到2.1萬億美元，是化石燃料投資額的兩倍。此外，自2016年以來，至少77個國家因化石燃料空氣污染減少，累計避免約32萬3000人死亡。

儘管氣候相關醫學研究經費在2024年增至3億1600萬美元，較此前增長六倍，但其中84%流向富裕國家的研究人員，最易受到氣候變化衝擊的最不發達國家卻未獲得相應資源。

羅馬內洛警告，過去兩年全球地緣政治局勢動盪，使氣候變化及其健康影響逐漸被邊緣化，若各國繼續拖延行動，情況只會進一步惡化。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】