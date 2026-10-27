天氣過山車｜天文台料周四清晨新界低見20度　萬聖節前夕一區34度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／萬聖節的天氣／東北季候風】天文台今日（27日）下午表示，預料一股東北季候風補充在今晚抵達華南沿岸，強度為清勁至強風程度，其自動分區天氣預報顯示，周四（29日）清晨本港氣溫清涼，初時離岸及高地間中吹強風，新界及離島介乎20度至23度，其中將軍澳及石崗只有21度，打鼓嶺更降至20度。

惟隨着高空反氣旋增強，本周後期內陸地區日夜溫差頗大，周五（30日）下午本港多區氣溫回升至最高30度或以上，其中打鼓嶺升至33度，上水更高達34度。



天文台10月27日下午預測，一股東北季候風補充在晚間抵達華南沿岸，強度為清勁至強風程度，料未來一兩日廣東沿岸風勢較大。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台10月27日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，10月31日萬聖節大致天晴。（天文台網頁截圖）

天文台︰東北季候風補充晚間抵達華南沿岸

天文台今午更新的天氣概況指，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充在晚間抵達華南沿岸，強度為清勁至強風程度，料未來一兩日廣東沿岸風勢較大。

明日的天氣︰離岸及高地間中吹強風

天文台今午4時半更新的九天天氣預報顯示，明日（28日）市區氣溫24度至28度，相對濕度60%至85%，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，部份時間有陽光，早晚有一兩陣雨。

天文台10月27日下午更新自動分區天氣預報顯示，10月29日清晨本港氣溫清涼，將軍澳及石崗21度；打鼓嶺更降至20度。（天文台網頁截圖）

周四清晨打鼓嶺僅20度 將軍澳及石崗21度

周四（29日）市區氣溫24度至29度，相對濕度60%至85%，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，初時部份時間多雲，日間大致天晴。

天文台自動分區天氣預報顯示，周四清晨本港氣溫清涼，新界及離島只有20度至23度，其中上水、屯門、大埔、沙田、流浮山及坪洲只有22度；將軍澳及石崗21度；打鼓嶺更降至20度。

天文台10月27日下午更新自動分區天氣預報顯示，下周一（11月2日）市區氣溫回升至最高31度。（天文台網頁截圖）

天文台10月27日下午更新自動分區天氣預報顯示，10月30日下午本港多區氣溫回升至最高30度或以上，其中打鼓嶺升至33度，上水更高達34度。（天文台網頁截圖）

本周後期高空反氣旋增強 周五下午上水回升至34度

天文台又指，隨着高空反氣旋增強，本周後期廣東天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。周五（30日）市區氣溫25度至30度，相對濕度50%至85%，吹東至東北風3至4級，天晴，日間乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，周五本港多區氣溫回升至最高30度或以上，其中流浮山及石崗32度，打鼓嶺升至33度，上水更高達34度。

萬聖節的天氣︰市區氣溫最高30度 大致天晴

周六（31日、萬聖節）市區氣溫25度至30度，相對濕度55%至85%，吹東風4級，間中5級，大致天晴，日間乾燥。

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+ 30

天文台預測，一股偏東氣流周末期間影響華南沿岸，該區雲量增多。下周日（1日）市區氣溫25度至29度，相對濕度65%至90%，吹東風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。

下周一（2日）市區氣溫25度至31度，相對濕度55%至85%，吹東至東北風3至4級，部份時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣微雨。

天文台10月27日下午更新自動分區天氣預報顯示，10月30日相對濕度最低50%。（天文台網頁截圖）

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+ 7

另一股東北季候風下周影響華南 市區氣溫回落

天文台預測，另一股東北季候風下周初至中期影響華南，下周二（3日）市區氣溫24度至29度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。

下周三及下周四（4日及5日）市區氣溫24度至29度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風4至5級。大致多雲，日間部分時間有陽光。