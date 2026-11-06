天文台料冷鋒立冬後過境　11.10市區氣溫降至18度　新界一區15度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／冷鋒／立冬的天氣】天文台今早（6日）再次下調下周初本港氣溫的預測，料一道冷鋒下周一（9日）初時橫過華南沿岸，受相關的強烈東北季候風影響，當日本港高地將吹起8級北風，即達到烈風程度，晚上氣溫進一步下降。

另外天文台連日來不斷下調下周二（10日）的市區氣溫（天文台尖沙咀總部），目前最新預測是18度至24度。自動分區天氣預報顯示，當日早上全港氣溫跌至1字頭，新界多區只得17度，包括沙田、大埔、將軍澳及上水等；而打鼓嶺更低至15度。



天文台11月6日早上預測，一道冷鋒下周一（9日）初時橫過華南沿岸。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台11月6日早上預測，下周初受相關的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台︰一道冷鋒下周一初時橫過華南沿岸 北風增強

天文台今早更新的天氣概況指，一股達強風程度的東北季候風周末期間影響廣東沿岸，預料一道冷鋒下周一（9日）初時橫過華南沿岸，受相關的強烈東北季候風影響，該區北風增強，氣溫顯著下降，下周中期廣東普遍晴朗及乾燥，內陸地區早上清涼，日夜溫差較大，預料高空擾動下周後期為華南帶來有雨的天氣。

翻查天文台昨早（5日）更新的天氣概況，當時並無提及過「冷鋒」一詞，只預料下周初本港受強烈東北季候風影響，氣溫將會顯著下降。

天文台11月6日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，未來兩日本港大致多雲。（天文台網頁截圖）

明天立冬的天氣︰市區氣溫25度至28度 早晚有一兩陣雨

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（7日、廿四節氣的立冬）市區氣溫25度至28度，相對濕度65%至90%，吹東風5至6級，離岸及高地間中7級，大致多雲，早晚有一兩陣雨，下午部份時間天色明朗。

下周日（8日）市區氣溫25度至29度，相對濕度60%至80%，吹東至東北風5級，初時離岸間中6級，高地達7級。大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。

下周一高地吹烈風 晚上氣溫進一步下降

下周一（9日）市區氣溫20度至26度，相對濕度55%至85%，吹北風5級，離岸間中6級，高地達8級，即達烈風程度（平均風速63公里至75公里），早上天氣較涼及有一兩陣雨，日間漸轉天晴乾燥，晚上氣溫進一步下降。

天文台11月6日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周二（10日）市區氣溫跌至最低18度。（天文台網頁截圖）

天文台11月6日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周二（10日）相對濕度最低35%。（天文台網頁截圖）

下周二市區氣溫最低18度 新界一區早上低見15度

天文台進一步下調下周二（10日）的市區氣溫，由本周二（3日）預測的21度至27度，降至昨早（5日）預測的20度至25度，其後今早（6日）再大幅下調至18度至24度。

當日本港吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。早上顯著較涼，大致天晴，日間非常乾燥。自動分區天氣預報顯示，當日早上7時全港氣溫跌至1字頭，新界多區只得17度，包括沙田、大埔、將軍澳、上水、流浮山及石崗；而打鼓嶺更低至15度。

天文台11月6日早上的自動分區天氣預報顯示，下周二（10日）早上7時打鼓嶺低見15度。（天文台網頁截圖）

下周末本港氣溫回升 下周六市區氣溫24度至28度

下周三（11日）市區氣溫19度至26度，相對濕度40%至70%，吹東北風4級。天晴乾燥。早上稍涼。下周四（12日）市區氣溫22度至27度，相對濕度55%至85%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。

下周五（13日）市區氣溫23度至28度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風4級，部份時間有陽光。下周六（14日）市區氣溫24度至28度，相對濕度70%至90%，東至東北風4級，大致多雲，有一兩陣雨。

本港11月15日早上舉行維港渡海泳，天文台11月6日預測當日市區氣溫24度至28度。（資料圖片）

11.15維港渡海泳市區氣溫24度至28度 吹和緩東至東北風

再下個周日（15日）本港早上舉行維港渡海泳，當日市區氣溫24度至28度，相對濕度70%至90%，東至東北風4級，大致多雲，有幾陣雨。