天文台再下調預測　下周初連日市區最低20度　11.10各區降至1字頭

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／立冬的天氣】天文台今早（5日）預測，一股達強風程度的東北季候風明日（6日）逐漸影響廣東沿岸，周六（7日）「立冬」市區氣溫最高28度，離岸及高地間中吹強風，隨後受另一股強烈東北季候風影響，下周初至中期本港氣溫顯著下降。

另外天文台再下調下周二（10日）的市區氣溫（天文台尖沙咀總部），由昨日（4日）預測的21度至25度，降至最新的20度至25度，其分區天氣預報顯示，當日早上7時本港各區都跌穿20度，其中打鼓嶺更低見16度。至於下周三（11日）市區氣溫的預測，繼續維持20度至26度。



天文台預料，一股達強風程度的東北季候風明日（6日）逐漸影響廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大。（資料圖片／湯致遠攝）

天文台︰一股強風程度東北季候風明日逐漸影響廣東沿岸

天文台今早（5日）發布的天氣概況指，一股達強風程度的東北季候風明日（6日）逐漸影響廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大，而受另一股強烈東北季候風影響，下周初至中期華南普遍晴朗及乾燥，氣溫顯著下降，內陸地區早上清涼，日夜溫差較大，預料高空擾動下周後期為華南帶來有雨的天氣。

明日的天氣︰早晚有一兩陣雨 短暫時間有陽光

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（6日）市區氣溫25度至29度，相對濕度70%至90%，吹微風2級，漸轉東至東北風4至5級，晚上離岸間中6級，短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨。

天文台11月5日早上11時半更新的九天天氣預報，料明日（6日）早晚有一兩陣雨。（天文台網頁截圖）

立冬的天氣︰市區氣溫最高28度 離岸及高地間中吹強風

周六（7日、廿四節氣的立冬）市區氣溫25度至28度，相對濕度65%至90%，吹東風5至6級，離岸及高地間中7級，大致多雲，早晚有一兩陣雨，下午部份時間天色明朗。

下周日（8日）市區氣溫25度至28度，相對濕度60%至80%，吹東至東北風5級，初時離岸間中6級，高地達7級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（9日）市區氣溫21度至27度，相對濕度55%至85%，吹北至東北風5級，稍後離岸及高地間中6級，初時有一兩陣微雨，日間漸轉天晴乾燥，稍後氣溫顯著下降。

天文台11月5日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周二及下周三（11月10日及11日）市區氣溫跌至最低20度。（天文台網頁截圖）

天文台11月5日早上11時半更新的九天天氣預報，料下周二及下周三（11月10日及11日）相對濕度最低45%。（天文台網頁截圖）

天文台下調11.10市區氣溫至最低20度 早上各區跌穿20度

天文台下調下周二（10日）的市區氣溫（天文台尖沙咀總部），由昨日預測的21度至25度，降至20度至25度。當日相對濕度45%至70%，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致天晴及乾燥，早上顯著較涼。

天文台自動分區天氣顯示，當日早上7時本港各區都跌穿20度，其中又以新界氣溫較低，上水、流浮山、石崗及將軍澳降至17度；打鼓嶺低見16度。

天文台11月5日中午自動分區天氣預報顯示，下周二（10日）早上7時本港各區都跌穿20度。（天文台網頁截圖）

下周三（11日）市區氣溫20度至26度，相對濕度45%至75%，吹東北風4級，大致天晴及乾燥，早上稍涼。下周四（12日）市區氣溫22度至27度，相對濕度55%至85%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。

下周五市區氣溫回升至最高28度 下周六有幾陣雨

下周五（13日）市區氣溫24度至28度，相對濕度60%至85%，吹東至東北風4級，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。下周六（14日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至95%，吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣雨，日間部份時間天色明朗。