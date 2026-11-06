天氣｜今日大致多雲　早晚有一兩陣雨　日間最高29度

一股東北季候風正逐漸影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港今日（11月6日）大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。吹微風，漸轉吹和緩至清勁東至東北風，晚上離岸間中吹強風。



天文台展望，周末期間風勢頗大，早晚有一兩陣雨。下星期一（9日）轉吹偏北強風，氣溫顯著下降，星期二（10日）及星期三（11日）早上市區氣溫降至20度以下，新界天氣清涼。



圖為截至11月6日清晨6時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風今日逐漸影響 下周初顯著降溫

天文台指出，一股達強風程度的東北季候風會在今日逐漸影響廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大。而受另一股強烈東北季候風影響，下周初至中期華南普遍晴朗及乾燥，氣溫顯著下降，內陸地區早上清涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在下周後期為華南帶來有雨的天氣。

天文台預測，本港今日（11月6日）大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。（李家傑攝）

天文台預測，本港今日（11月6日）大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。（李家傑攝）

明日「立冬」早晚有一兩陣雨 下周二最低料19度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）為二十四節氣的「立冬」，與周日（8日）均大致多雲，氣溫均介乎25至28度。周六早晚有一兩陣雨，下午部份時間天色明朗。周日料初時有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月6日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（9日）至下周四（12日）均日間乾燥，相對濕度最低介乎45%至55%。下周一初時有一兩陣微雨，日間漸轉天晴乾燥，晚上顯著較涼，當日氣溫介乎21至27度。下周二（10日）及下周三（11日）均大致天晴及乾燥，早上較涼。下周二料介乎19至25度。下周三則在20至26度之間。

下周四（12日）大致天晴，仍日間乾燥，氣溫進一步回升至22至26度。下周五（13日）短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨，與下周六（14日）最低分別24及23度、最高分別28及27度。下周六大致多雲，有幾陣雨，日間部份時間天色明朗。

▼3月7日 天色良好▼

