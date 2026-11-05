天氣｜今日部份時間有陽光　日間約30度　新界再高一兩度

廣東地區風勢微弱，同時覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。天文台預測，本港今日（11月5日）部份時間有陽光。日間市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度；吹微風。



天文台展望，明日（6日）日間部份時間有陽光，晚上至周末期間吹偏東強風。下星期一（9日）轉吹偏北風，稍後氣溫顯著下降，星期二（10日）及星期三（11日）早上氣溫約20、21度。



下周初至中期顯著降溫

天文台指出，隨著現時影響華南沿岸的偏東氣流逐漸緩和，今明兩日該區天色好轉。預料一股達強風程度的東北季候風會在明晚抵達廣東沿岸，周末期間該區風勢頗大。而受隨後乾燥的季候風補充影響，下周初至中期華南天色大致良好，氣溫顯著下降，內陸地區日夜溫差較大。

此外，熱帶氣旋煙花會在今日橫過日本以南海域，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，颱風煙花集結在硫黃島之西北偏北約350公里，預料向東北移動，時速約36公里。

天文台預測，本港今日（11月5日）部份時間有陽光。日間市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。吹微風。（陳永武攝）

「立冬」初時有一兩陣雨 下周三最低料20度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）部份時間有陽光，晚上漸轉多雲及有一兩陣雨，氣溫介乎26至29度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月5日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（7日）為二十四節氣的「立冬」，與周日（8日）均大致多雲，最低均25度，最高分別28及29度。周六初時有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。周日料日間部份時間有陽光。

下周一（9日）至下周四（12日）均日間乾燥，相對濕度最低介乎45%至55%。下周一初時有一兩陣微雨，日間漸轉天晴乾燥。稍後氣溫顯著下降，當日氣溫介乎22至28度。

下周二（10日）及下周三（11日）大致天晴及乾燥。下周二料早晚稍涼，介乎21至26度。下周三則早上稍涼，最低氣溫20度，最高仍為26度。下周四（12日）及下周五（13日）部份時間有陽光，下周四料介乎22至27度，下周五回升至24至28度。

▼3月7日 天色良好▼

