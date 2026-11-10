天文台天氣｜早上錄17.5度入秋最低　特別天氣提示：料吹偏北強風

強烈季候風信號現正生效，火災危險警告為紅色。天文台今晨（11月10日）表示，強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣。本港今早各區氣溫普遍較昨日低7度左右。截至上午8時50分，天文台錄得最低氣溫17.5度，是入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度。天文台又發特別天氣提示指，預料本港吹偏北強風，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



天文台預測，本港今日天晴。天氣顯著轉涼。日間非常乾燥，相對濕度最低約35%，最高氣溫約23度。吹清勁偏北風，初時離岸及高地吹強風，稍後轉吹和緩東北風。天文台展望，明日（11日）日夜溫差頗大，早上新界仍然清涼。本周後期氣溫回升，周末雲量增多及有幾陣驟雨。



圖為截至11月10日早上8時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今明日夜溫差頗大 下周初較為潮濕

天文台指出，東北季候風會在今明兩日為廣東帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，該區早上清涼，日夜溫差頗大。隨著季候風在本周後期緩和，該區氣溫回升。預料受高空擾動影響，周末期間華南雲量增多及有幾陣驟雨，下周初沿岸地區天氣較為潮濕。而另一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸。

此外，強烈熱帶風暴查帕卡昨日增強為颱風，預料今明兩日橫過日本以南海域，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，查帕卡集結在硫黃島以西約410公里，預料向東北偏東移動，時速約30公里。

天文台表示，本港今日（11月10日）天晴，天氣顯著轉涼。日間非常乾燥，最高氣溫約23度。（李家傑攝）

天文台表示，本港今日（11月10日）天晴，天氣顯著轉涼。日間非常乾燥，最高氣溫約23度。（李家傑攝）

周五起連日大致多雲有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（11日）天晴乾燥，早上稍涼，料介乎18至25度，相對濕度最低約40%。周四（12日）仍大致天晴，日間乾燥，氣溫回升至22至27度之間，相對濕度最低約55%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月10日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（13日）至下周三（18日）均大致多雲，其中周五至下周一（16日）均有驟雨。周五料日間短暫時間有陽光，晚上有一兩陣驟雨，氣溫介乎23至27度。周六（14日）有幾陣驟雨，最高仍為27度。周日（15日）則初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最低氣溫24度，最高28度。

下周一（16日）早晚有一兩陣微雨，部份地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，介乎25至29度之間。下周二（17日）初時有一兩陣微雨，部份地區能見度較低。最低氣溫回落至23度，最高27度。下周三仍大致多雲，日間短暫時間有陽光，最低氣溫進一步回落至22度，最高28度。

▼2026年11月7日 立冬本港天氣和暖▼

