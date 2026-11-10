天氣過山車｜天文台料東北季候風緩和　周四下午新界兩區飆至29度

【香港天文台／HKO／明天的天氣／東北季候風／維港渡海泳／回暖】天文台尖沙咀總部今早（10日）錄得最低氣溫17.5度，刷新入秋以來的最低紀錄，不過最新天氣預報料清涼天氣持續時間不長。

天文台下午預測，隨着東北季候風本周後期稍為緩和，廣東沿岸氣溫回升，料周四（12日）市區氣溫22度至27度，其自動分區天氣預報顯示，當日下午3時新界多區接近30度，例如屯門、石崗、青衣及赤鱲角升至28度；上水及流浮山更飆至29度。其後高空擾動在周五及周六（13日及14日）為華南沿岸帶來幾陣驟雨。



2026年11月10日，東北季候風正影響華南地區，天文台尖沙咀總部早上錄得最低氣溫17.5度，是入秋以來的最低紀錄，市民上班時都身穿保暖衣物。（湯致遠攝）

2026年11月10日早上，天文台尖沙咀總部錄得最低氣溫17.5度，刷新入秋以來的最低紀錄。（天文台FB圖片）

天文台︰東北季候風本周後期稍為緩和 廣東沿岸氣溫回升

天文台尖沙咀總部今早（10日）錄得最低氣溫17.5度，刷新入秋以來的最低紀錄，不過清涼天氣持續時間不長，本周後期本港氣溫將逐漸回升。天文台下午預測，東北季候風未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，該區早上清涼，日夜溫差頗大，惟隨着季候風本周後期稍為緩和，廣東沿岸氣溫回升。

天文台預料，高空擾動周五及周六（13日及14日）為華南沿岸帶來幾陣驟雨，局部地區有雷暴，而受一股偏東氣流影響，下周初廣東沿岸較為潮濕，部份地區能見度較低，而另一股東北季候風下周中期影響廣東。

天文台11月10日九天天氣預報顯示，周末本港大致多雲。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰市區最低氣溫18度 天晴及乾燥

天文台九天天氣預報顯示，明日（11日）市區氣溫18度至25度，相對濕度40%至70%，吹北至東北風4級，天晴乾燥，早上稍涼。

周四下午市區氣溫回升至27度 新界兩區飆29度

周四（12日）市區氣溫22度至27度，相對濕度55%至80%，吹東至東北風4級，離岸5級，部份時間有陽光，日間乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，當日下午3時本港各區氣溫回升至25度或以上，其中新界多區接近30度，例如屯門、石崗、青衣及赤鱲角升至28度；上水及流浮山更飆至29度。

天文台11月10日更新的自動分區天氣預報顯示，11月12日下午3時上水及流浮山飆至29度。（天文台網頁截圖）

周五及周六有幾陣驟雨 市區氣溫最高27度

周五（13日）市區氣溫23度至27度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，離岸5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。

周六（14日）市區氣溫23度至27度，相對濕度75%至95%，吹東至東北風3至4級，大致多雲，初時有幾陣驟雨，下午部份時間天色明朗。

天文台11月10日九天天氣預報顯示，本港氣溫將逐漸回升，下周日至下周二（15日至17日）市區氣溫最高28度。（天文台網頁截圖）

天文台11月10日九天天氣預報顯示，本港相對濕度將逐漸回升，下周日及下周一（15日至16日）相對濕度最低75%。（天文台網頁截圖）

下周日至下周二市區氣溫最高28度 維港渡海泳舉辦日風勢清勁

下周日（15日）本港舉辦維港渡海泳，市區氣溫24度至28度，相對濕度75%至90%，吹東風4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

下周一（16日）市區氣溫25度至28度，相對濕度75%至95%，吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣雨，早晚局部地區能見度較低，日間部份時間天色明朗。

下周二（17日）市區氣溫24度至28度，相對濕度70%至90%，初時微風2級，後轉吹東北風4至5級，大致多雲，早晚有一兩陣雨，部份地區能見度較低，日間短暫時間有陽光。

▼2026年11月10日 強烈東北季候風襲港 市區氣溫創入秋以來新低▼



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11月15日早上本港將舉辦維港渡海泳，天文台料當日市區氣溫24度至28度。（資料圖片）

下周四市區氣溫最低21度 日間乾燥

下周三（18日）市區氣溫22度至26度，相對濕度65%至85%，吹北至東北風4級，離岸5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

下周四（19日）市區氣溫21度至25度，相對濕度55%至75%，吹東北風4級，間中5級，短暫時間有陽光，日間乾燥。